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“Belluci Sirki” Lefkoşa'ya geliyor!

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“Belluci Sirki” Lefkoşa'ya geliyor!
Dünyaca ünlü akrobasi sanatının ustaları, nisan ayı boyunca Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına gösteri sunacak...

Dünyanın en büyük sirk organizasyonları arasında yer alan İtalyan Belluci Circus Sirki, nisan ayı boyunca Lefkoşa’da Life Hospital karşısındaki alanda gösteri sunacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına önce Lefkoşa ardından Mağusa’da gösteriler sunacak Belluci Sirki kapılarını 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 19.00’da ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarının hizmet verdiği bireyler ve basın için açıyor.

Şovlarını 3 bin metrekarelik dev çadırda sunan sirkin CEO’su Christian Belluci, Avrupa ve Ortadoğu’nun birçok ülkesini dolaştıktan sonra Kuzey Kıbrıs’a gelmiş olmaktan mutlu olduklarını belirterek kendilerine bu olanağı yaratan başta Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ilgili bakanlıklar ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belluci, izleyenlere akrobasi sanatının en yeni gösterilerini görsel şölen içinde sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Belluci Sirki, 6 Nisan’dan itibaren pazartesinden perşembeye saat 19.00’da; cuma ve cumartesi 18.30-21.00 ve pazar günleri de 14.30-17.00 saatleri arasında yaklaşık iki saat süren gösterilerini sunacak.

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