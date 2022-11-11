Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden iyi insan Belma Doluner hayatını kaybetti.
Cenazesi 11 Kasım 2022 Cuma günü İsmail Safa Cami’nde saat 11.30’da kılınacak namazın ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden iyi insan Belma Doluner hayatını kaybetti.
Cenazesi 11 Kasım 2022 Cuma günü İsmail Safa Cami’nde saat 11.30’da kılınacak namazın ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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