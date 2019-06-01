Belsoğukluğu artık çok daha tehlikeli

En yaygın cinsel hastalık olan belsoğukluğunun antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiş yeni bir bakteri türüne rastlandı. Bilim dünyası endişeli...

İlk kez Japonya'da görülen, H041 bakterisini, belsoğukluğu tedavisinde kullanılan hiçbir antibiyotik öldüremiyor.

Yeni bakteri türünü, Japon bilim insanlarıyla birlikte yaptıkları ortak çalışma sonucu ortaya çıkaran İsveç'teki Patojenik Neisseria Referans Laboratuvarından Magnus Unemo, bakterinin varlığını ''endişe verici ve aynı zamanda tahmin edilebilir'' olarak niteledi.

Bulguların ayrıntılarını, bulaşıcı cinsel hastalıklar konusunda faaliyet gösteren ''International Society for Sexually Transmitted Diseases Research'' adlı araştırma kuruluşunun 18 Temmuz'da Kanada'nın Quebec kentinde düzenleyeceği konferansta tanıtacaklarını anlatan Unemo, H041 bakterisinin 10-20 yıl içinde tüm dünyaya yayılabileceği uyarısında bulundu.

Dünyadaki en yaygın bulaşıcı cinsel hastalık olan belsoğukluğu, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ile Sahra altı Afrikasında görülüyor. ABD'deki 'Centers for Disease Control and Prevention' adlı kuruluşun hesaplamalarına göre, bir yılda belsoğukluğuna yakalanan kişilerin sayısı, sadece ABD'de 700 bin kişiyi buluyor.

Hong Kong, Çin, Avustralya ve Asya'nın diğer bölgelerinden, belsoğukluğunun antibiyotiklere dayanıklı hale geldiğine ilişkin raporlar gelmesinin ardından, geçen yıl açıklamada bulunan İngiliz bilim insanları, belsoğukluğuna yol açan bakterinin mutasyona uğrayarak, değişik antibiyotik türlerine dirençli hale gelmesi tehlikesine işaret etmişlerdi.