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BEM CUP 2024 Tamamlandı

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BEM CUP 2024 Tamamlandı
BEM CUP 2024 Tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen BEM CUP 2024, zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından KKTF kortlarında başarıyla tamamlandı. Turnuvada oynanan final maçlarının sonuçları ve kategorilere göre sıralamalar şu şekilde:

Final Maçları:

  • 14 Yaş Tek Kızlar:
    • Final: Girne Umut Yerebakan - Enra Çakartaş 6/3 7/6
    • Consolation Final: Beren Pilli - Vera Gazi 2/6 0/6
  • 14 Yaş Tek Erkekler:
    • Final: Baran Başaran - Deniz Hüseyin Önen 3/6 5/7
  • 13+ Tek Kadınlar:
    • Final: Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/0 6/2
  • 13+ Tek Erkekler:
    • Final: Konstantın Kan - Akay Ali Sağkanat 6/4 7/5

BEM CUP 2024 Kategori Sıralamaları:

  • 9 Yaş Erkekler:

      1. Hasan Aren Çakartaş
      1. Aybars Öncü

  • 9 Yaş Kızlar:

      1. Grup:
        1. Erin Tüzünkan
        1. Mevsim Metbulut
      1. Grup:
        1. Selin Ünlüer
        1. Melin Amber

  • 10 Yaş Erkekler:

      1. Aren Yumurtacıoğlu
      1. Pars Ozan

  • 10 Yaş Kızlar:

      1. Mania Bagheri
      1. Yağmur Akı

  • 12 Yaş Erkekler:

      1. Baran Başaran
      1. Erdal Arabacıoğlu
    • Consolation:
        1. Deniz Varoğlu
        1. Osman Aren Başaran

  • 12 Yaş Kızlar:

      1. Beren Başaran
      1. Beren Pilli
    • Consolation:
        1. Hatice Kırçay
        1. İncilay Eren

  • 14 Yaş Erkekler:

      1. Deniz Hüseyin Önen
      1. Baran Başaran
    • Consolation:
        1. Recep Yalovalı
        1. Erdal Arabacıoğlu

  • 14 Yaş Kızlar:

      1. Girne Umut Yerebakan
      1. Enra Çakartaş
    • Consolation:
        1. Vera Gazi
        1. Beren Pilli

  • 14 Yaş Çift Erkekler:

      1. Deniz Hüseyin Önen / Baran Başaran
      1. Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu

  • 16 Yaş Erkekler:

      1. Akay Ali Sağkanat
      1. Kaya Halkseven
    • Consolation:
        1. Recep Yalovalı
        1. Çınar Elmalı

  • 16 Yaş Kızlar:

      1. Almira Akşahin
      1. Sahil Ece Yerebakan
    • Consolation:
        1. Yezda Öksüzoğulları
        1. Nehir Gürses

  • 16 Yaş Karışık Çiftler:

      1. Yezda Öksüzoğulları / Akay Ali Sağkanat
      1. Enra Çakartaş / Çınar Elmalı

  • 13+ Erkekler:

      1. Konstantın Kan
      1. Akay Ali Sağkanat
    • Consolation:
        1. Oğuz El Erian
        1. Levent Ökeren

  • 13+ Kadınlar:

      1. Sahil Ece Yerebakan
      1. Yezda Öksüzoğulları
    • Consolation:
        1. Girne Umut Yerebakan
        1. Emine Karagözlü
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