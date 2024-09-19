BEM CUP 2024 Tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen BEM CUP 2024, zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından KKTF kortlarında başarıyla tamamlandı. Turnuvada oynanan final maçlarının sonuçları ve kategorilere göre sıralamalar şu şekilde:
Final Maçları:
- 14 Yaş Tek Kızlar:
- Final: Girne Umut Yerebakan - Enra Çakartaş 6/3 7/6
- Consolation Final: Beren Pilli - Vera Gazi 2/6 0/6
- 14 Yaş Tek Erkekler:
- Final: Baran Başaran - Deniz Hüseyin Önen 3/6 5/7
- 13+ Tek Kadınlar:
- Final: Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/0 6/2
- 13+ Tek Erkekler:
- Final: Konstantın Kan - Akay Ali Sağkanat 6/4 7/5
BEM CUP 2024 Kategori Sıralamaları:
9 Yaş Erkekler:
- Hasan Aren Çakartaş
- Aybars Öncü
9 Yaş Kızlar:
- Grup:
- Erin Tüzünkan
- Mevsim Metbulut
- Grup:
- Selin Ünlüer
- Melin Amber
10 Yaş Erkekler:
- Aren Yumurtacıoğlu
- Pars Ozan
10 Yaş Kızlar:
- Mania Bagheri
- Yağmur Akı
12 Yaş Erkekler:
- Baran Başaran
- Erdal Arabacıoğlu
- Consolation:
- Deniz Varoğlu
- Osman Aren Başaran
12 Yaş Kızlar:
- Beren Başaran
- Beren Pilli
- Consolation:
- Hatice Kırçay
- İncilay Eren
14 Yaş Erkekler:
- Deniz Hüseyin Önen
- Baran Başaran
- Consolation:
- Recep Yalovalı
- Erdal Arabacıoğlu
14 Yaş Kızlar:
- Girne Umut Yerebakan
- Enra Çakartaş
- Consolation:
- Vera Gazi
- Beren Pilli
14 Yaş Çift Erkekler:
- Deniz Hüseyin Önen / Baran Başaran
- Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu
16 Yaş Erkekler:
- Akay Ali Sağkanat
- Kaya Halkseven
- Consolation:
- Recep Yalovalı
- Çınar Elmalı
16 Yaş Kızlar:
- Almira Akşahin
- Sahil Ece Yerebakan
- Consolation:
- Yezda Öksüzoğulları
- Nehir Gürses
16 Yaş Karışık Çiftler:
- Yezda Öksüzoğulları / Akay Ali Sağkanat
- Enra Çakartaş / Çınar Elmalı
13+ Erkekler:
- Konstantın Kan
- Akay Ali Sağkanat
- Consolation:
- Oğuz El Erian
- Levent Ökeren
13+ Kadınlar:
- Sahil Ece Yerebakan
- Yezda Öksüzoğulları
- Consolation:
- Girne Umut Yerebakan
- Emine Karagözlü
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