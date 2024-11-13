BEM Ltd. Altın Piyon satrnaç turnuvası sona erdi

Bem Ltd sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen ve Mağusa Ekor Elegance Otel`de oynanan turnuvaya, ülkemizin çeşitli bölgelerinden yoğun katılım oldu.
120 sporcunun iki gün boyunca üç ayrı kategoride hamle yaptığı turnuvada, çekişmeli maçlar sonucunda; Genel Kategoride FM volkan Sevgi, Küçükler Kategorisinde Aziz Haklıgil, Minikler Kategorisinde ise Sarp Mertel birinci sırada yer almayı başardılar.
Altı tur sonunda ödül almayı başaran sporcular:
Genel Kategori:
1. FM Volkan Sevgi
2. FM Yamaç Samani
3. Gökhan Şeker
4. Hüseyin Serbülent
5. Ahmet Paşa
6. Kemal Yıldırım
En Başarılı Kadın: Yaren Naz Yoğun
En Başarılı Veteran: Halil Tozakı
Genel Kategori Özel Ödüller:
Liseliler
1. Emir Tumburi
2. Tuğra İstillozlu
3. Akasya Eskiköy
4. Bartu Özaydın
En Başarılı Liseli Kadın: Sahra Bakkaloğlu
Ortaokullar
1. İsmail Eren Midem
2. Uzay Sayan
3. Mustafa Kemal Ata Aydın
4. Ali Canel Midem
En Başarılı Ortaokullu Kadın: Esma Deniz Sencer
Küçükler Kategorisi:
1. Aziz Haklıgil
2. Albert Alkım
3. Erkan Kemal Çeliker
En Başarılı Kadın: Ela Naz Cevheroğlu
Küçükler Kategorisi Özel Ödüller:
2014 Doğumlular:
1. Mehmet Efe Küçük
2. Boran Özdoğan
3. Fikri Özer
2015 Doğumlular:
1. Ali Efe Cebeci
2. Demir Topukçuoğlu
3. Alican Yenağralı
2016 Doğumlular:
1. Hüseyin Filo
2. Osman Tümen
3. Kumsal Kobak
2017 Doğumlular:
1. Mila Hafızoğlu
2. Hatice Haklıgil
3. Rüzgar Saygı
Minikler Kategorisi:
1. Sarp Mertel
2. Uzay Babagil
3. Berfin Bahçeci
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