BEM Ltd. Altın Piyon satrnaç turnuvası sona erdi

Bem Ltd sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen ve Mağusa Ekor Elegance Otel`de oynanan turnuvaya, ülkemizin çeşitli bölgelerinden yoğun katılım oldu.

Bem Ltd sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen ve Mağusa Ekor Elegance Otel`de oynanan turnuvaya, ülkemizin çeşitli bölgelerinden yoğun katılım oldu.

120 sporcunun iki gün boyunca üç ayrı kategoride hamle yaptığı turnuvada, çekişmeli maçlar sonucunda; Genel Kategoride FM volkan Sevgi, Küçükler Kategorisinde Aziz Haklıgil, Minikler Kategorisinde ise Sarp Mertel birinci sırada yer almayı başardılar.

Altı tur sonunda ödül almayı başaran sporcular:

Genel Kategori:

1. FM Volkan Sevgi

2. FM Yamaç Samani

3. Gökhan Şeker

4. Hüseyin Serbülent

5. Ahmet Paşa

6. Kemal Yıldırım

En Başarılı Kadın: Yaren Naz Yoğun

En Başarılı Veteran: Halil Tozakı

Genel Kategori Özel Ödüller:

Liseliler

1. Emir Tumburi

2. Tuğra İstillozlu

3. Akasya Eskiköy

4. Bartu Özaydın

En Başarılı Liseli Kadın: Sahra Bakkaloğlu

Ortaokullar

1. İsmail Eren Midem

2. Uzay Sayan

3. Mustafa Kemal Ata Aydın

4. Ali Canel Midem

En Başarılı Ortaokullu Kadın: Esma Deniz Sencer

Küçükler Kategorisi:

1. Aziz Haklıgil

2. Albert Alkım

3. Erkan Kemal Çeliker

En Başarılı Kadın: Ela Naz Cevheroğlu

Küçükler Kategorisi Özel Ödüller:

2014 Doğumlular:

1. Mehmet Efe Küçük

2. Boran Özdoğan

3. Fikri Özer

2015 Doğumlular:

1. Ali Efe Cebeci

2. Demir Topukçuoğlu

3. Alican Yenağralı

2016 Doğumlular:

1. Hüseyin Filo

2. Osman Tümen

3. Kumsal Kobak

2017 Doğumlular:

1. Mila Hafızoğlu

2. Hatice Haklıgil

3. Rüzgar Saygı

Minikler Kategorisi:

1. Sarp Mertel

2. Uzay Babagil

3. Berfin Bahçeci

