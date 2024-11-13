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BEM Ltd. Altın Piyon satrnaç turnuvası sona erdi

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Bem Ltd sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen ve Mağusa Ekor Elegance Otel`de oynanan turnuvaya, ülkemizin çeşitli bölgelerinden yoğun katılım oldu.
BEM Ltd. Altın Piyon satrnaç turnuvası sona erdi

Bem Ltd sponsorluğunda, Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen ve Mağusa Ekor Elegance Otel`de oynanan turnuvaya, ülkemizin çeşitli bölgelerinden yoğun katılım oldu.

120 sporcunun iki gün boyunca üç ayrı kategoride hamle yaptığı turnuvada, çekişmeli maçlar sonucunda; Genel Kategoride FM volkan Sevgi, Küçükler Kategorisinde Aziz Haklıgil, Minikler Kategorisinde ise Sarp Mertel birinci sırada yer almayı başardılar. 

 

 

Altı tur sonunda ödül almayı başaran sporcular:

 

Genel Kategori: 

1.       FM Volkan Sevgi

2.       FM Yamaç Samani

3.       Gökhan Şeker

4.       Hüseyin Serbülent

5.       Ahmet Paşa

6.       Kemal Yıldırım

En Başarılı Kadın: Yaren Naz Yoğun

En Başarılı Veteran: Halil Tozakı

Genel Kategori Özel Ödüller:

Liseliler

 1. Emir Tumburi

 2. Tuğra İstillozlu

 3. Akasya Eskiköy

 4. Bartu Özaydın

En Başarılı Liseli Kadın: Sahra Bakkaloğlu

 

Ortaokullar

1.       İsmail Eren Midem

2.       Uzay Sayan

3.       Mustafa Kemal Ata Aydın

4.       Ali Canel Midem

En Başarılı Ortaokullu Kadın: Esma Deniz Sencer

 

 

 

 

 

Küçükler Kategorisi:

1.       Aziz Haklıgil

2.       Albert Alkım

3.       Erkan Kemal Çeliker

En Başarılı Kadın: Ela Naz Cevheroğlu

Küçükler Kategorisi Özel Ödüller:

2014 Doğumlular:

1.       Mehmet Efe Küçük

2.       Boran Özdoğan

3.       Fikri Özer

2015 Doğumlular:

1.       Ali Efe Cebeci

2.       Demir Topukçuoğlu

3.       Alican Yenağralı

2016 Doğumlular: 

1.       Hüseyin Filo

2.       Osman Tümen

3.       Kumsal Kobak

2017 Doğumlular:

1.       Mila Hafızoğlu

2.       Hatice Haklıgil

3.       Rüzgar Saygı

 

Minikler Kategorisi:

1.       Sarp Mertel

2.       Uzay Babagil

3.       Berfin Bahçeci
 

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