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Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor

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Ben Affleck'in, yıllar sonra tekrar barıştığı Jennifer Lopez'e 52. doğum gününde evlilik teklif edeceği konuşuluyor.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor

Ben Affleck'in, yıllar sonra tekrar barıştığı Jennifer Lopez'e 52. doğum gününde evlilik teklif edeceği konuşuluyor.

17 yıl önce ayrılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden başlayan ilişkilerinde mutluluk görüntüleri veriyor. Son olarak Hamptons’ta görüntülenen ünlü çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

OK! Magazine’e konuşan bir kaynak, Affleck’in bu defa 51 yaşındaki şarkıcıyı kaybetmek istemediğini belirtti.

 

Aynı kaynak, “Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar” dedi.

 

Closer’a konuşan başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söyledi.

Buna göre Ben Affleck, 24 Temmuz’da 52 yaşına girecek olan ünlü şarkıcının karşısında diz çökmeye hazırlanıyor.

 

Çift, ilk olarak 2004 yılında, düğün hazırlığı yaparken ayrılmışlardı ve ikisi de bir yıl içinde başkalarıyla evlenmişti.

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