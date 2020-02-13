 BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı

Bazen, “neden hep kendi kendimizi tekrar ediyoruz ?” diye soruyorum kendi kendime.
Konuştuklarımız, yazdıklarımız, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız hep aynı.
“ Kıbrıs sorunu”
“Zamlar ve Pahalılık”
“İç siyaset” ve “Türkiye’nin müdahalesi”
Çünkü içine sıkıştırıldığımız bir cendere var.
Yaşadıklarımız değişmiyor ki, yazdıklarımız ve konuştuklarımız da değişsin.
Oysa biz de , bilimden, sanattan, aşktan ve güzelliklerden söz edip, yazmayı bilmiyor muyuz?
Yazının devamı için BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli
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