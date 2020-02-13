 BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı

Bazen, “neden hep kendi kendimizi tekrar ediyoruz ?” diye soruyorum kendi kendime.

Konuştuklarımız, yazdıklarımız, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız hep aynı.

“ Kıbrıs sorunu”

“Zamlar ve Pahalılık”

“İç siyaset” ve “Türkiye’nin müdahalesi”

Çünkü içine sıkıştırıldığımız bir cendere var.

Yaşadıklarımız değişmiyor ki, yazdıklarımız ve konuştuklarımız da değişsin.

Oysa biz de , bilimden, sanattan, aşktan ve güzelliklerden söz edip, yazmayı bilmiyor muyuz?

Yazının devamı için BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli