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 BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı

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 BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı
 BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı

Bazen, “neden hep kendi kendimizi tekrar ediyoruz ?” diye soruyorum kendi kendime.

Konuştuklarımız, yazdıklarımız, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız hep aynı.

“ Kıbrıs sorunu”

“Zamlar ve Pahalılık”

“İç siyaset” ve “Türkiye’nin müdahalesi”

Çünkü içine sıkıştırıldığımız bir cendere var.

Yaşadıklarımız değişmiyor ki, yazdıklarımız ve konuştuklarımız da değişsin.

Oysa  biz de , bilimden, sanattan, aşktan ve güzelliklerden söz edip, yazmayı bilmiyor muyuz?

Yazının devamı için BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli

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