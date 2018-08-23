"Ben de" deme sırası eşcinsellerde

Hollywood'da başlayan #MeToo kampanyası bu kez eşcinsellerin sesini duyurmasının önünü açtı. Binlerce eşcinsel, karşılaştıkları sözlü taciz ve şiddeti Twitter'da #MeQueer etiketiyle paylaşıyor.

Hollywood'da kadınlara yönelik cinsel taciz ve istismara tepki olarak sosyal medyada #MeToo (#BenDe) etiketiyle başlatılan kampanya eşcinsellere de ilham verdi. Binlerce LGBTİ birey, karşılaştıkları sözlü taciz, cinsel saldırı ve fiziksel şiddete tepkisini Twitter'da #MeQueer etiketi altında gösterdi.

Twitter'daki #MeQueer kampanyasını başlatan Almanya'dan bir kullanıcı oldu. Brandenburg'da yaşayan Hartmut Schrewe adlı yazar, 13 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda "Kocam benim kocamdır, kankam değil" yazarak #MeQueer ve #Homofobi etiketleriyle paylaşmıştı. Schrewe'nin paylaşımı kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.