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Ben de Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin olmamasını isteyenlerdendim ama..."

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Ben de Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin olmamasını isteyenlerdendim ama..."
KKTC’deki futbol takımlarında oynayan Stelios Kittos ve Mihalis Mihail’in, deneyim ve izlenimlerini anlattığı bildirildi.

Politis gazetesi; “Bizi Birleştiren Futbol” başlığıyla ön sayfadan verdiği haberinde, Kıbrıs Türk takımlarında oynayan dört Kıbrıslı Rum futbolcu bulunduğuna işaret ederek, bunlardan Lefke TSK oyuncusu Stelios Kittos ve Ozanköy SK oyuncusu Mihalis Mihail ile röportaj yaptı.

Habere göre Kittos, Kıbrıs Rum tarafında Omonia ve Anorthosis, KKTC’de ise önce Değirmenlik SK ve Bostancı Bağcık SK takımlarında, şimdi ise Lefke TSK takımında oynadığını belirtti.

KKTC’de oynadığı için ne ailesinden ne de Rum tarafında eskiden birlikte oynadığı oyunculardan tehdit aldığını söyleyen Kittos, sadece Rum tarafındaki Futbolcular Birliği’nin bu kararından dolayı kaydını silmekle tehdit ettiğini belirtti.

Kittos, KKTC’de insanlarla ilişkilerinin, Rum tarafındaki çoğu kişiyle olduğundan daha iyi olduğunu da belirtti.

Eski AEK Larnaka oyuncusu olup KKTC’de ilk önce Değirmenlik SK, şimdi de Ozanköy SK takımında oynayan Mihail ise, profesyonel oyuncu olarak ve KKTC takımlarında oynarken kendini mutlu hissettiğini belirtti.

KKTC’deki deneyimlerini anlatırken, olaylara bakışının değiştiğini söyleyen Mihail, “Ben de Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin olmamasını isteyenlerdendim. Ancak gittiğim ilk günden itibaren gerçeğin başka olduğunu anladım. Kıbrıslı Türkler, bizimle aynı derecede Kıbrıslı” dedi.

Mihail ayrıca, KKTC’de bir futbolcu olarak katkılarının daha çok takdir edildiğini hissettiğini de kaydetti.

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