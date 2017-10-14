“Ben Dr. Fazıl Küçük’’ kitabı Güzelyurt ve Lefke ilkokullarına dağıtıldı

“Ben Dr. Fazıl Küçük” kitabı, Dr. Fazıl Küçük Hareketi tarafından Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki ilkokullara dağıtıldı.

Hareket’ten yapılan açıklamaya göre kitap önce, Yedidalga İlkokulu, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Doğancı İlkokulu'nun 3., 4. ve 5. sınıflarında okuyan tüm çocuklara dağıtıldı.

Kitap daha sonra da ise Serhatköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Aydınköy İlkokulları'nda dağıtıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“İlkokul çağındaki çocuklarımızın Varoluş Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'e ve tarihimize dair bilgileri ve görüşleri eğlenirken öğrenecekleri bir kitap oluşturmak için elimizden geleni yaptık. Bu bağlamda dernek olarak ülkemizdeki tüm ilkokullarımıza giderek hayat bilgisi dersini almış ve almakta olan tüm çocuklarımıza bu kitabı ulaştırmak için gidilmedik yer bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki mayası sağlam olan olan toplumlar kolay kolay yıkılmazlar. Bizler milli değerler bağlamında çocuklarımıza Dr. Fazıl Küçük'ü benimsetmeliyiz.”