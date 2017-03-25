‘Ben hepsinden daha erkeğim

Survivor 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde hiç dinmeyen yağmur hem Ünlüleri hem de Gönüllüleri isyan ettiriyor.

Survivor 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. Sema uzun bir aradan sonra parkurda boy gösterecek. Yenilen takım adadan gitmesi için konseyde iki aday belirleyecek. Bakalım art arda yenilgiler alan Ünlüler bu sefer şeytanın bacağını kıracak mı?

YAĞMUR İSYAN ETTİRDİ

Dokunulmazlık oyunu öncesi gece başlayan yağmur hiç durmayınca hem Ünlüler hem de Gönüllüler isyan noktasına geliyor. Furkan adaya geldiği günden bu yana ilk defa uyuyamadığını belirtirken Gönüllüler takımdan Tuğçe ise adasındaki erkeklerden şikayet ediyor. Barakalarının çok kötü olduğunu dile getiren ve erkeklerin hiçbir şey yapmadığını söyleyen Tuğçe “Ben hepsinden daha erkeğimdir.” diyerek isyan ediyor. Bu sırada ise gözyaşlarına hakim olamıyor.