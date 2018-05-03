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“BEN KABUL ETMEYE HAZIRIM” 

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3 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi
“BEN KABUL ETMEYE HAZIRIM” 

Geçtiğimiz günlerde Rum lider Nikos Anastasiadis’e Guterres Çerçevesi kapsamında yeniden müzakerelere başlama çağrısı yapan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Crans Montana sürecinde ortaya çıkan ilkelerin stratejik paket olarak kabul edilmesi durumunda müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, dün Crans-Montana sürecinde ortaya çıkan Guterres Çerçevesi olarak bilinen ilkeler konusunda geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu. Akıncı, çerçevenin sadece güvenlik, garantiler ve asker sayısıyla ilgili olmadığının altını çizerek, çerçevenin siyasi eşitlik, toprak ve mülkiyet konularında da düzenlemeler öngördüğünü belirtti.
 
“BEN HAZIRIM”

Akıncı, artık önemli olan konunun konuşma veya görüşme değil, bu ilkelerin Kıbrıs Rum heyeti tarafından kabul edilip edilmediği olduğunu söyledi. Akıncı, Guterres Çerçevesi’nde ortaya konan ilkeleri kabul etmeye hazır olduğunu yinelerken, bir kez daha Kıbrıs Rum heyetinin de çerçeve hakkındaki görüşlerini açıklaması çağrısında bulundu.

İLKELER KABUL EDİLİRSE!

Rum heyetinin Guterres çerçevesinde ortaya konan ilkeleri kabul etmesi durumunda, takvimi belirli bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ifade eden Akıncı, “Niyet ve irade varsa, şimdi bu çerçeveyi stratejik bir paket şeklinde sulandırmadan ve kendi yorumlarımızla çarpıtmadan, önümüze konan olduğu gibi kabul edilmeli” diye konuştu.

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