“Ben müdafaa avukatı olsaydım Pazartesi yarım saatte bu dava bittiydi”

Dün gece Sim TV’de canlı yayın konuğu olan Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil halkımızı aydınlatıcı açıklamalarda bulundu

22 Ocak olayları ile ilgili “hızlı bir süreç yaşandığı ve Ceza davalarında bunun pek de normal olmadığı eleştirileri yapılıyor. Siz bunu nasıl yorumlarsınız?” sorusu üzerine,

“Her davanın kendine has özellikleri vardır. Bu söz konusu dava şu anda mahkemede görülmekte olduğu için ben esasıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemem ancak komplike bir dava değil.

Polisin elinde video vardır, bir de yapılan bir hadise var orda. Polis soruşturur tahkikatını bitirir ve dosya savcılığa intikal eder bu meselede de öyle oldu.” dedi

“Bizim hukuk tarihimizi inceleseler...”

“Bir taraftan davalar geç geliyor diye eleştiriliyoruz, bir taraftan erken geldiği için şikayet, jet hızıyla…Jet hızıyla değil”

1999 yılında yürüttüğü komplike bir cinayet davasından örnek veren Kızılokgil, İngiltere’ye araştırma yapmaya gitmek durumunda ve İngiltere’den gelen birçok tanığı dinlemek durumunda kaldığı halde bu davanın bile kısa sürede sonuçlandığından bahsetti.

Kızılokgil ayrıca “para kambiyo yasasına aykırı hareket” suçlarının da çok kısa sürede sonuçlanan davalar olduğunu belirtti ve “Birçok dava türü var hızlı bir şekilde giden” diye ekledi.

22 Ocak olayları davasıyla ilgili “Sonra bu meselede hade savcılık jet hızıyla geldi, o dava tarihini biz vermiyoruz ki, mahkeme veriyor. Mahkeme de demek ki bizim gibi önemli bir dava olduğu kanaatine varmış ki erken görülmesi yönünde gün vermiş. Biz mahkemenin olduğu gün eğer müdafaa kabul etmeyeceğiz deseydi, ağır cezaya sevkine da hazırdık Başsavcılık olarak. Ağır cezaya gittiğinde ne olacaktı? Duruşma olacaktı, bütün o videolar, fotoğraflar her şey mahkemenin huzuruna getirilecekti, tek tek saatlerce o videolar görülecekti.”

Kızılokgil ayrıca deneyimsiz avukatların bile bu konularda yorum yapmalarını eleştirerek, onların kapasitelerinin çok üstünde olan durumları izlemelerini ve mesleklerini geliştirmeleri için deneyim kazanmaya çalışmalarını öğütledi. Mahkemeye saygısızlık yapıldığını ve aslında bir suç işlendiğini de sözlerine ekledi. Sosyal medya ve gazetelerde yapılan yorumlarla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Kızılokgil, bir gazetede çıkan “Savcılık ve polis olayı kapatmak için çaba harcarken… savcılık olayı kapatmak için…” gibi ifadeleri de önündeki gazeteden okuduktan sonra herkesi mahkemelere saygılı olmaya davet etti.

Bütün adadaki davaları sadece 30 savcıyla döndürdüklerini de söyleyen Kızılokgil, Başsavcılığın ifa ettiği görevin takdire şayan olduğunu ve alkışlanması gerektiğini de söyledi.

“Yolsuzluk, molsuzluk var, o var, bu var da bir şey yapmazsınız”

Siyasilerin odalarına geldikleri zaman “keklik gibi seke seke” yürümek durumunda olduğunu da anlatan Başsavcı Yardımcısı Muavini Kızılokgil, birikmiş dosya ve yoğunluktan dolayı odalarda yürüyecek yer olmadığını söyledi.

“Ben müdafaa avukatı olsaydım Pazartesi yarım saatte bu dava bittiydi”

Canlı yayının sonlarına doğru 22 Ocak olayları davasıyla ilgili bir görüşünü daha paylaşan Kızılokgil:

“Ben müdafaa avukatı olsaydım Pazartesi yarım saatte bu dava bittiydi… Hatta müdafaa avukatı 1974’ten almış galiba süreci, ben 1571’ten alacaktım gene yarım saatte bitirecektim. Herkesin, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Muhterem meslektaşım öyle bir yol seçmiş ona da saygı duyarım”

“Toplumda bir kaynaşma (fokurdama) var, bir huzursuzluk var” deyen Kızılokgil, bu huzursuzluğun bir an önce giderilmesinin yolunun mahkemeler ve yargı olduğunu bir kez daha belirtti.