UBP Parti Meclisi toplantısında sürpriz sözler...
"Ben seçildim, güneş doğdu döviz düşmeye başladı!"
UBP’nin yeni genel başkanı Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Genel Başkan seçildikten sonraki ilk Parti Meclisi toplantısında sarf ettiği sözler, sosyal medyada mizah konusu oldu.
Tatar PM toplantısıda, “Benim seçilmemle ne oldu? Güneş doğdu, döviz düşmeye başladı. Bakınız yani böyle bir rastlantı olabilir mi?” şeklindeki açıklamalarda bulundu.
İşte o görüntüler;
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