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‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı

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‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı
‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı

Adana’da corona virüsü taşıdığından şüphelenilen bir hasta, hastanede güvenlik görevlilerine saldırdı.

L.K. isimli hasta, virüs şüphesiyle Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. L.K. test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı.

DHA’nın haberine göre L.K., içeride kalması ve maske takması yönünde uyarıda bulunan iki güvenlik görevlisine, “Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Ben de corona varsa size de bulaşsın” dedi. Öksüren L.K. ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözetimde tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi’ne götürülecek. Bir güvenlik görevlisi ise darp raporu aldı.

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