Bener Hakkı Hakeri büstünün bakımı yapıldı

Gazeteci, araştırmacı, tarihçi, şair ve yazar Bener Hakkı Hakeri’nin heykeli 13 Ekim 2014 tarihinde Lefkoşa Yiğitler Burcu’na yerleştirilmiş ve bir yıl sonra uğradığı saldırıda kırılıp parçalanmıştı.

Sanatçı Sevcan Çerkez’in yeniden yaptığı heykel aynı yere yerleştirilmişti. Heykel uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde yerinde duruyor.

Ancak dış etkenlerden kaynaklanan dokusal tahribatların Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tespit edilmesinin ardından gerekli yerlerle bağlantıya geçilerek restorasyon için izin alındı.

Heykelin bakım ve restorasyonunu Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Şenol Özdevrim üstlendi.

Özdevrim’in önderliğindeki ekip tarafından restorasyonu; 15 gün süren çalışma, temizlik, üç aşamalı boyama işlemiyle birlikte heykelin güvenli bir şekilde tekrardan yerine monte edilmesiyle son buldu.”