Bengihan: “3 bin 132 tl’lik net asgari ücret açlık sınırının altında”

KTAMS Başkanı Bengihan, 31 Aralık 2019 İtibari İle 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırının 3 Bin 297 Tl Olarak Hesaplandığını Bildirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırının 3 bin 297 TL olarak hesaplandığını, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3 bin 132 TL’lik net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak rapor hazırladıklarını kaydetti.

Bengihan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırının 3 bin 297 TL olarak hesaplandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 28,09 TL, aylık 842,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 29,36 TL, aylık 880,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 31,27 TL, aylık 938,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 21,18 TL, aylık 635,40 TL’dir.”

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 3.297 TL olduğunu belirtti.

Aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 2 bin 958 TL olduğuna işaret eden Bengihan, “1 Ocak 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22-1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3132 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.