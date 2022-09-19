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Bengihan: Arıklı, Çalışanları Suçlayarak, Sorumluluktan Kurtulamaz

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Bengihan: Arıklı, Çalışanları Suçlayarak, Sorumluluktan Kurtulamaz
Bengihan: Arıklı, Çalışanları Suçlayarak, Sorumluluktan Kurtulamaz

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın her fırsatta çalışanlara ve sendikalara saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini savunarak, "Trafik Dairesi'ne bağlı Ehliyetler Biriminin vezne işlerini, iş yükü zaten çok yoğun olan Gelir Vergi Dairesi personeline yaptırmak isteyen Arıklı’nın bunu başaramayınca çalışanların çalışmak istemediğini, işe geç gelip erken ayrıldıklarını hatta işyerinde molehiya ayıkladıklarını söyleyecek kadar seviyesizce suçlamalarda bulunduğunu, bunun sorumlusu olarak da sendikaları gösterdiğini" öne sürdü.

Sendikaların statükoyu koruduğunu iddia eden Arıklı’nın, esas suçlunun bu statükoyu kuran ve yıllardır bekçiliğini yapan zihniyetin olduğunu ve bu zihniyetin en büyük destekçisinin de kendisi olduğunu gizlemeye çalıştığını savunan, Bengihan şöyle devam etti;

“Arıklı’ya sormak istiyoruz. Kamuda ihtiyaç olan yerlere liyakata dayalı adil ve şeffaf bir şekilde istihdam yapmak yerine yandaşları partizanca işçi kadrolarına dolduran sendikalar mı? İşlerin yoğun olduğu daire ve birimlerde çalışmak istemeyen yandaşlarını memnun etmek için ihtiyaç olmayan yerlere gönderen sendikalar mı? Partizanca istihdam edilen yandaşlara müdürlerin dahi söz geçiremediği, iş yaptıramadığı, parti örgüt başkanlarının müdürlerden daha yetkili olduğu kamu düzenini yaratan sendikalar mı?”

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