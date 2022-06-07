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Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan asgari ücretin yeniden belirlenmesi, hayatın ucuzlatılması için adım atılmasını istedi.
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”

Asgari ücretin 6 bin 90 TL, Mayıs ayı itibarıyla 4 kişilik bir ailenin sadece zorunlu gıda harcamasının 8 bin 676 TL olduğunu ifade eden Bengihan, “Asgari ücretli açlık sınırının altındadır, açtır… Bu şekilde yaşayan yüzbinlerce özel sektör çalışanı var… Bu zihniyetle devam eder, asgari ücreti en az enflasyon oranı kadar artırmazlarsa halk hükümeti bu koltuklarda oturtmayacak…” dedi.

Asgari ücrete 1 Ocak 2022’de artış yapıldığını ancak Türk Lirası’nın her gün değer kaybetmesiyle alım gücünün erdiğini belirten Bengihan, 2021 yılının Mart ayında 3 bin 828 TL olan asgari ücretin 332 sterline, bugünse 6 bin 90 TL olan asgari ücretin 291 sterine denk geldiğini belirtti.

Her ayın açlık sınırını kamuoyuyla paylaşan KTAMS, Mayıs ayıyla ilgili açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaparak, asgari ücretin minimum hayat pahalılığı oranında artırılmasını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu düzenlemeyi yapmak için bir an önce toplanmasını talep etti.

Sendika adına konuşan Başkan Güven Bengihan, 31 Mayıs itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL, 6 bin 90 TL olan asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın da 2 bin 586 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Bengihan, “Pahalılık aldı başını gidiyor, yoksullaşma nedeniyle gençler ülkeyi terk etmek istiyor ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla ilgili gündem yok. Hükümetin önceliği Ceza Yasası’nda değişiklik yapmak… Yazıklar olsun…Demokrasimize, düşünce ve ifade özgürlüğümüze pranga vurulmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.

Öte yandan KTAMS İstatistik Bürosu’nun Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldığı, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan gıda ve söz konusu gıdaların İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatları dikkate alarak hazırladığı raporu şöyle:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 8 bin 676TL’dir. Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 74,29 TL, aylık 2 bin 228,7, yetişkin bir erkek için günlük 77,99,  aylık 2 bin 339,7 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 81,72, aylık 2 bin 451,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 55,20 TL, aylık bin 656 TL’dir. İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Mayıs  ayında yüzde 6,63 son beş ayda yüzde 43,10 bir yılda yüzde 98,12 enflasyon meydana gelmiştir.”

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