Bengihan: Başbakan daha önce uzlaşıya varılan konuları dahi reddetti

Kamuda örgütlü 12 sendika, “göç yasası” olarak bilinen yasa kapsamında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için eylemlilik sürecini devam ettirme kararı aldı. Sendikalar, yarın saat 08.00’de şok grevler ilan edecek, saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacak.

"Göç yasası” olarak nitelendirilen bilinen 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında işe girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına hükümet tarafından verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle başlatılan şok grev ve eylemler yarın da sürecek.

Bugün Meclis önüne giden KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN, yarın saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde olacak.

- Bengihan: “Başbakan daha önce uzlaşıya varılan konuları dahi reddetmiştir”

Kamuda örgütlü 12 sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in sendikaları bugün saat 12.30’da konuyla ilgili toplantıya çağırdığını belirterek, toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

“Gerçekleştirilen toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması bir yana Başbakan daha önce uzlaşıya varılan konuları dahi reddetmiştir. Hükümet tarafının uzlaşma niyetinden yoksun olduğu tespiti üzerine durum değerlendirmesi için toplanan sendikalarımız eylemlilik sürecini devam ettirme yönünde karar almıştır” ifadelerini kullanan Bengihan, yarın saat 08.00’de şok grevler ilan edeceklerini, saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.