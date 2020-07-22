Bengihan: “Bugün 22 Temmuz, pandemi hastanesi nerede?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, pandemi hastanesi konusunda hükümete eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Kovid 19 salgını sürecinde UBP-HP Hükümetinin tutarsız, öngörüsüz, günübirlik kararları halkımızın hafızasından uzun süre silinmeyecek niteliktedir. Özellikle Pandemi hastahanesi konusunda yaşananlar tam anlamıyla fiyaskodur” iddiasında bulundu.

Bengihan, ülkede ilk vakanın görülmesinin üzerinden neredeyse beş ay geçtiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin pandemi hastanesinin neresi olacağı ile ilgili defalarca karar alıp, aldığı kararı değiştirdiğini, pandemi hastanesi yapılması ile ilgili defalarca tarih verip “hiçbir şey yapmadığını” savunan Bengihan, Pilli’nin en son 20 Temmuz tarihinde pandemi kelimesini bitireceğini söylediğini anımsatarak, “Bugün 22 Temmuz, pandemi hastanesi nerede?” diye sordu.

Yurt dışına açılımın başlaması ile birlikte neredeyse her gün yeni vakalar ortaya çıkarken Sağlık Bakanlığı’nın sadece 44 kişi kapasiteli Ayaktan Tanı Merkezi’ni, Pandemi Hastanesine dönüştürme girişimi başlattığını belirten Bengihan, şunları kaydetti:

“Vaka sayılarının artış göstermesi halinde yetersiz kalacak olan bu merkezde şu anda hizmet veren Eko, Efor, Holter birimleri zaten çok yoğun olan polikliniğe taşınmış, Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları, Dişçilik, Endoskobi, Fototerapi küçük müdahale birimlerinin ise nereye taşınacağı belirsizdir.

Pandemi Hastanesi olarak yeterliliği tartışmalı olan Ayaktan Tanı Merkezinden hizmet alan diğer hastaların mağdur olacağı gerçeği ortada iken Sağlık Fonunda birikmiş olan 30 milyon TL’nin pandemi hastanesi yapılması için kullanılmamasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz”.

Bengihan, KTAMS olarak bıkmadan, usanmadan Sağlık Fonunda biriken bu 30 milyon TL’nin pandemi hastanesi için değil de başka projeler için kullanılma gerekçesini sormaya devam edeceklerini belirtti.