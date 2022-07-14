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Bengihan: Corona hastalarının acil serviste muayene edilmesi endişe verici!

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Bengihan açıklamasında üç haftadır sorunun yaşandığının altını çizerek, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı. 
Bengihan: Corona hastalarının acil serviste muayene edilmesi endişe verici!

Bengihan açıklamasında üç haftadır sorunun yaşandığının altını çizerek, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı. 

Begihan'ın açıklaması şöyle: 

"Sağlık gibi insan hayatını direkt etkileyen bir alanda, hem hizmet veren çalışanları hem de hizmet alanları olumsuz etkileyen sorunları sürekli gündeminde tutan ve bu sorunların çözülmesi için diyalog yolunu benimseyen sendikamız defalarca randevu talep etmesine rağmen Sağlık Bakanı Sn. İzlem Gürçağ’dan randevu alamamıştır. 

Birçok örgütle görüşmesine rağmen sağlıkta en çok üyeye sahip yetkili   sendikamızla görüşmemekte ısrar etmesi nedeniyle iletişim kuramadığımız Sağlık Bakanına basın yoluyla acilen çözülmesi gereken sorunları aktarmak zorunda kaldık.

Yaklaşık bir aydır ülke genelindeki tüm Covid hastaları ile farklı şikayetleri olan hastalar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde birlikte muyene edilip takipleri yapılmaktadır. Bu durum hem gelen hastaları bulaş açısından endişelendirmekte hem de hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının  zaten fazla olan iş yükünü daha da artırmakta, strese sokmakta ve bulaş riskini artırmaktadır. Her gün ortalama dört sağlık çalışanının Covid olması  bunun en açık göstergesidir.

Covid hastaları devlet hastanelerinin acil servislerinde karşılanırken; her servis kendi ile ilgili hastayı yatırır kararı alınmış böylelikle Pandemi hastanesi anlamsız bir  şekilde Üroloji ve Göz Servisi gibi normal servislere çevrilmiştir. 

Dr. B.N.D. Hastanesine tüm periferlerden hasta gelmesine rağmen, bir de Covid hastalarının sadece burada muayene ve takip edilmesi kabul edilemez. Üç haftadır acil serviste yaşanan bu sıkıntılara halen çözüm üretmeyen Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırır, aksi halde grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız"

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