  • BIST 1.114
  • Altın 453,984
  • Dolar 7,2815
  • Euro 8,5882
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA1567 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Bengihan: “Denktaş, ülke siyaseti için önemli bir değer”

»
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, devletin tepesindeki kurumların birbiri ile kavgalı ve rol kapma yarışında olduğunu ve bu dağınıklığı düzeltmek için yola koyulduğunu belirtti.
Bengihan: “Denktaş, ülke siyaseti için önemli bir değer”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, devletin tepesindeki kurumların birbiri ile kavgalı ve rol kapma yarışında olduğunu ve bu dağınıklığı düzeltmek için yola koyulduğunu belirtti.

Denktaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek Başkan Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Denktaş,  ilk kez bu kadar fazla sayıda aday olan bir seçim atmosferi yaşandığına değinerek ülke durumuna baktığında Cumhurbaşkanı ile Hükümetin kavgalı, pandemi döneminde her türlü kolaylığı gösteren muhalefet ve sivil toplum örgütleri ile de hükümetin eksik diyaloğunu gözlemledikten sonra aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Pandemi döneminin başında kendiliğinden ortaya çıkan birlik ve beraberliğin bu nedenlerle kısa sürede ortadan kaybolduğuna işaret eden Denktaş,  Hükümetin verdiği karar yanlış olsa bile arkasında durmadığını ve topluma birçok şeyi izah edemediğini belirtti.

Amacının bu dağınıklığı toparlamak olduğunu ifade eden Denktaş, devletin tepesindeki kurumların kavga ederek, rol kapma yarışı ile değil tam aksine birbiri ile iyi anlaşabilen bir yaklaşımla çok daha farklı bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

Gerek iç sorunlarda,  gerek ise Kıbrıs sorununda herkesin meseleleri bir taraftan çekmesi halinde bir yere varılmasının mümkün olmadığına değinen Denktaş, bütün siyasi hayatı boyunca tüm siyasi düşüncelere açık olan tavrını Cumhurbaşkanlığı makamında da aynı şekilde sergileyeceğini ifade etti.

5 yıllık sürede “İki toplumlu, iki kesimli Federasyon sağlayacağım” ya da “KKTC’yi tanıtacağım” iddiasıyla yola çıkmadığına değinen Denktaş, Uluslararası bir sorun olan Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türkünün istemiyle bir sonuca varamayacağını belirtti.

Yaşanan pandemi sürecine değinen Denktaş, alınan kararlarda vatandaşa güven verilmesi gerektiğini, ancak hükümetin attığı adımlar ve kararların yurttaşda güven duygusu yaratmadığına değindi.

 

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında ülke siyasi kültürünün önemli bir ismi olduğunu ve kendileri için ayrı bir değeri olduğunu ifade etti.

Bengihan, Bakanlık dönemlerinde özellikle KTAMS ile olan ilişkilerde her zaman uzlaşı kültürüne önem veren çatışmayı değil uzlaşıyı destekleyen Denktaş’ın sendikalara hiçbir zaman bir önyargı ile yaklaşmadığını söyledi.

KKTC tarihinde ilk kez sözleşmelileri, toplu sözleşme kapsamında alan kişinin Denktaş olduğunu anımsatan Bengihan, üretenin emeği ile ilgili hakkını alması konusunda Denktaş’ın verdiği mücadelenin başta KTAMS üyeleri olmak üzere birçok çalışan tarafından da takdir edildiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş'tan Cumhurbaşkanı adaylık sinyali!17 Temmuz 2020 Cuma 22:45
  • Kudret Özersay'a Alayköy'de yoğun ilgi10 Temmuz 2020 Cuma 11:45
  • İzlem Altuğra: UBP ikinci tura kalmazsa büyük yıkım olur03 Temmuz 2020 Cuma 17:16
  • Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi27 Haziran 2020 Cumartesi 16:08
  • Aday olacağı konuşuluyor...24 Haziran 2020 Çarşamba 12:33
  • Akıncı, Güzelyurt açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla buluştu20 Haziran 2020 Cumartesi 16:03
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... 16 Ağustos'ta seçime doğru...18 Haziran 2020 Perşembe 09:46
  • Uluçay:Bana göre makul olan süre yine 6 aydır07 Mayıs 2020 Perşembe 19:09
  • Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden öteleneceğini iddia etti27 Nisan 2020 Pazartesi 19:35
  • Gezici uzaktan gazel okudu! Son 5 yıldır yaptığı hiç bir anketi tutmadı! KKTC'de SEÇİMLER ERTELENMELİ dedi11 Mart 2020 Çarşamba 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti