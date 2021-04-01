Bengihan Detay'a konuştu... Şok eylemler var! Ercan'da eylem olabilir! "Fuat Oktay adaya inemeyebilir, inerse geri gidemeyebilir"
Sendikalar şu an toplantıya giriyor.
DETAY ÖZEL HABER
KTAMS başkanı Güven Bengihan Detay'a yaptığı özel açıklamada sendikaların şok eylemeler yapmak için bir araya geldiğini açıkladı.
Bengihan bugün adaya gelecek olan T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın adaya inemeyebileceğini, inse bile geri dönemeyebileceğini belirtti.
Sendikalar hükümetin dün akşam almış olduğu Hayat Pahalılığını 4 ay dondurma kararı üzerine genel grev kararı da almışlardı.
Hatırlanacağı üzere UBP-DP-YDP hükümeti maaşlardan %10,65'lik 2020 yılına ait hayat pahalılığı ödeneğini de kesmişti
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