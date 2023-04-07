Bengihan: Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, başta Maliye ve Sağlık Bakanları olmak üzere hükümete seslenerek, “Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok. Ne oturursunuz yani orada?” diye sordu.

Bengihan, kritik birimler de dahil olmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde büyük bir personel eksikliği yaşandığını belirterek, buna çözüm bulunulması yerine “yandaşların bu bölümlerden alınarak daha rahat yerlere görevlendirildiğini” öne sürdü.

Tıp-iş ve KTAMS’ın 10 yıldır 34/2007 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın güncellenmesi ve kadro sayılarının artırılabilmesi için teknik komitelere girdiğini ve mücadele ettiğini söyleyen Bengihan, “10 senedir Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bir türlü güncellenmedi. Ama 10 gündür Kamu İhale Yasası’nı geçirsinler diye bütün halkı karşılarına aldılar” dedi.

Bengihan, bugün MR bölümündeki grevin uyarı grevi olduğunu vurgulayarak, halkın sağlık hizmetleri alması için hassasiyet gösterdiklerini ancak sabırlarının taşıyor olduğunu söyledi ve çözüm üretilmemesi halinde daha geniş katılımlı ve uzun süreli grev ve eylem yapacaklarını duyurdu.

-Grev 08.00-23.00 arası

KTAMS, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde “personel eksikliği ve bu sorunu defalarca Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’na bildirilmesine rağmen çözüm bulunmadığı” gerekçesiyle bugün saat 08.00-23.00 saatleri arasında grev yapıyor.

KTAMS, greve ilişkin saat 11.00’de Hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bölüm çalışanları ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yetkilileri de hazır bulundu.

- “Biraz empati yapın”

Basın açıklamasında konuşan KTAMS Başkanı Bengihan, aylık bine yakın MR çekilen ve sadece 5 kişiyle bu görevi yapmaya çalışan MR bölümünde büyük bir personel eksikliği yaşandığını, “Sağlık Bakanlığı’nın ise buna çözüm bulmak yerine “bir personelin yardımcı olması amacıyla Mağusa Hastanesi’ne görevlendirdiğini” öne sördü.

Nalbantoğlu Hastanesi’nde artan hasta sayısı, hizmet beklentisi ve depremzedelere verilen hizmetlere işaret eden Bengihan, özellikle, çocuk onkolojisi, diyaliz servisi, nöroloji servisi gibi elzem hizmetlerde de personel eksikliği yaşandığını ileri sürdü ve “empati” çağrısında bulundu.

Aylardır sadece KTAMS olarak değil, diğer ilgili sendikaların da bu sorunu Sağlık Bakanlığı’na ifade ettiğini, ancak Sağlık Bakanı’nın personel istihdam etmek yerine, “yandaşlarını, yasa gereği Nakil Kurulu oluşturmadan, başka yerlere görevlendirdiğini” iddia eden Bengihan, “Burası bu ülkenin amiral gemisi. En çok sağlıklı hizmeti verilen yer. Buraya çok daha dikkatli davranılması gerekirken, çalışanların sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler sorunlara daha çok sorun yüklüyorlar” dedi.

- “Kendi personeline bile söz geçiremeyen bir Bakan, bir Müsteşar…”

Bengihan, “Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’nın görevlendirdiği kişileri geri çağırdığını ancak bu kişilerin geri gelmeyeceklerini söylediklerini” ileri sürerek, “Kendi personeline bile söz geçiremeyen bir Bakan, bir Müsteşar…” diye konuştu.

Söz konusu durumun MR birimindeki randevuların 2-3 ay sonra verilmesine ve hizmetlerin aksamasına neden olduğunu söyleyen Bengihan, buna rağmen “görevden alınma kaygısıyla hareket eden” Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sağlık çalışanı istihdamına da onay vermediğini iddia etti.

Bengihan, “Bu hastanede yaşanan sıkıntıların sorumlusu başta Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere hükümet edenlerdir” diye konuştu.

- “Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklara oturma hakkı yoktur”

“Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok. Ne oturursunuz yani orada?" diye soran Bengihan, “sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklara oturma hakkı olmadığını” söyledi.

Mevcut sorunların çözümü için grev yaptıklarını vurgulayan Bengihan, sağlık çalışanlarının eylem ve grev yapmaktan rahatsız olduklarını, insanların mağdur olmaması için çok az personelle işleri yürütmeye çalıştıklarını anlattı.

Yapılan tetkiklerde hastanenin 11 servisinin depreme karşı “yüksek riskli” olduğunun ortaya çıktığını ve buna ilişkin de hiçbir adımın atılmadığını da öne süren Bengihan, buradaki sağlık çalışanlarının hizmet vermeye çalışırken, “bir deprem durumunda kendilerine kimin sağlık hizmeti vereceği” endişesi yaşadığını savundu.

Tıp-iş ve KTAMS’ın 10 yıldır 34/2007 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın güncellenmesi ve kadro sayılarının artırılabilmesi için teknik komitelere girdiğini ve mücadele ettiğini söyleyen Bengihan, “10 senedir Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bir türlü güncellenmedi. Ama 10 gündür Kamu İhale Yasası’nı geçirsinler diye bütün halkı karşılarına aldılar” dedi.

- “Sabrımız taşıyor”

Bengihan, bu grevin sadece uyarı grevi olduğunu da vurgulayarak, halkın sağlık hizmetleri alması için hassasiyet gösterdiklerini ancak sabırlarının taşıyor olduğunu söyledi ve çözüm üretilmemesi halinde daha geniş katılımlı ve uzun süreli grev ve eylem yapacaklarını duyurdu.