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Bengihan: “Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak…”

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Bengihan: “Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak…”
Bengihan: “Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak…”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına artış öngören yasa Resmi Gazetede geç yayınlandığından artışların ekim maaşlarına yansımayacağın kaydetti.

Bengihan, yazılı açıklamasında, yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imza için günlerce bekletildiğini savundu.

 

Cumhurbaşkanı’nı halkın sorunlarına duyarsız kalmakla suçlayan Güven Bengihan, halk pahalılık altında ezilirken, birçok insan açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilirken Cumhurbaşkanı’nın bir gün ülkede iki gün yurt dışında bulunmasının da devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.

 

KTAMS’ın "Göç Yasası" diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret )ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için uzun süredir mücadele ettiğini kaydederek, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün eridiğini kaydetti.

Vergi dilimlerinde düzenleme yapılmaması nedeniyle maaşlara yansıtılan hayat pahalılığının, Göç Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarına gerçek anlamda yansımadığını, mağduriyetlerin katlandığını belirten Bengihan, kamuda örgütlü sendikaların kararlı mücadelesi sonucu mağduriyetin kısmen giderilmesi adına Başbakanla sendikalar arasında 12 Ekim’de protokol imzalandığını, artışı öngören ilgili yasanın da geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini kaydetti.

Güven Bengihan, yasaların Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı’nı bu yasayı bekletmekle suçladı.

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