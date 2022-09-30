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Bengihan: Emeklerine de halka verdikleri sözlere de yazık

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yönetim kurulu, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişlerde vatandaşlara KDV’nin yüzde 1’inin iade edilmemesini Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamayla eleştirdi.
Bengihan: Emeklerine de halka verdikleri sözlere de yazık

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yönetim kurulu, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişlerde vatandaşlara KDV’nin yüzde 1’inin iade edilmemesini Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Kayıt dışılığın önüne geçebilme, kredi kartı ve banka kartıyla ödeme yapılmasını teşvik etme gerekçesiyle hazırlanarak 2019’da Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle geçirilen 33/2019 sayılı “Kredi Kartı ve Banka Kartıyla Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yasası’nın 3 yıldır uygulanmadığını savunan Bengihan, “Uygulanmayacaksa Meclis niye yasa yapıyor? Emeklerine de halka verdikleri sözlere de yazık” dedi.

Yasanın uygulayıcısı Maliye Bakanlığı’nın bu konuda ihmali olduğunu savunan Bengihan, “Hükümet kadar Meclis’teki muhalefet de sorumsuz davranıyor” ifadesine yer verdi.

Milletvekillerinin halk adına orada bulunduğunu ancak bu konudaki sorumluluğu KTAMS’ın üstlendiğini kaydeden Bengihan, bu yasanın sadece kamu görevlilerini değil, kredi ve banka kartı kullanan tüm vatandaşları ilgilendirdiğini vurguladı.

Bengihan, kendi imzasını taşıyan dilekçeyi Maliye Bakanlığı arşivine vererek, idarenin neden yasayı uygulamadığı konusunda bilgi talep etti.

Güven Bengihan, Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle geçirilen İyi İdare Yasası’nın, idarenin yasaları uygulamasını emrettiğini, ihmale karşı her türlü hukuksal mücadelenin de verilebileceğini söyledi.

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