  • BIST 1.911,15
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Bengihan: Engelli İnsanımız Mağduriyetin Katmerlisini Yaşıyor

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin hem ekonomik anlamda, hem de kaliteli yaşam standardı anlamında mağduriyetin katmerlisini yaşadığına vurgu yaptı.
Bengihan: Engelli İnsanımız Mağduriyetin Katmerlisini Yaşıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin hem ekonomik anlamda, hem de kaliteli yaşam standardı anlamında mağduriyetin katmerlisini yaşadığına vurgu yaptı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadığını belirten Bengihan, ülkede yaşayan 6 bine yakın engelli insanın mağduriyetinin daha da büyük olduğuna işaret etti.

“Engelli yurttaşlarımıza hayatın her alanında fırsat eşitliği yaratılması için gerek yasal düzenlemeler gerekse uygulamada  hayatlarının kolaylaştırması ve karşılaştıkları sorunların asgariye indirilmesinde devlet kurumlarına büyük sorumluluk düşmektedir” diyen Bengihan, engellilere yönelik farkındalığın artırılmasında sivil toplum örgütlerinin de önemli bir rol oynadığını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, engelli kişilere mümkün olduğunca istihdam olanakları sağlanarak, onları çalışma hayatına katmanın önemine de değinerek, “KTAMS olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere  karşı farkındalık yaratılması açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgularız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB 61 Yaşında… Aysal: Mesleğimiz Onurumuz, Birliğimiz Gururumuz03 Aralık 2021 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor03 Aralık 2021 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz03 Aralık 2021 Cuma 14:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi03 Aralık 2021 Cuma 14:51
  • 3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi03 Aralık 2021 Cuma 14:32
  • Cumhurbaşkani Tatar İTÜ-ETA Vakfi Ve Doğa Okullari Gala Yemeğine Katildi03 Aralık 2021 Cuma 14:27
  • Arıklı; Engellerimiz Bizi Yeteneklerimizle Buluşturur, Bizi Daha Güçlü Kılar03 Aralık 2021 Cuma 14:22
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır03 Aralık 2021 Cuma 13:36
  • Limasol'da 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:34
  • Öğrenciler Zeytinle İlgili Bilgilendirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti