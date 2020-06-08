Bengihan: “Gazimağusa Limanı’nda darp edilen çalışanlar sahipsiz değil. Caydırıcı ceza için ilgili makamları göreve davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Limanı’nda darp edilen çalışanların sahipsiz olmadığını kaydederek, “Caydırıcı ceza için ilgili makamları göreve davet ediyor, bu olayı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Yasalar çerçevesinde görevini yapan gümrük çalışanlarının şiddete maruz kalmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Bengihan, bu konuyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bengihan, yazılı açıklamasında, geçtiğimiz gün Gazimağusa Limanı’nda beyan dışı mallara işlem yapan gümrük çalışanlarının sözlü saldırıya uğradığını ve darp edildiğini belirtti.

Güven Bengihan, yapanın yanına kâr kalmamasını, darp olayını gerçekleştirenlere caydırıcı ceza verilmeni istedi, ilgili makamları görevini yapmaya davet etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Yasalar çerçevesinde görevini yapan gümrük çalışanlarının şiddete maruz kalması kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Bengihan, gümrük çalışanlarının pandemi sürecinde tüm risklere rağmen görevinin başında olduğuna da dikkat çekti.