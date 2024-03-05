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Bengihan: Her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğiz

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün iptal edilerek, sendikaların çalışanlar adına söz söyleme hakkının engellendiğini ileri sürdü.
Bengihan: Her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğiz

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bu duruma sessiz kalmayacaklarını, her türlü hukuksal mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

Bengihan, Bakanlar Kurulu onayı ve Savcılığın olumlu görüşü alınarak, 2017 yılında geçen Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nde, "ani bir kararla" Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in başka bir “Savcılık  görüşünü” gerekçe göstererek,  oluşumunda sendikaların da yer aldığı  “Nakil Kurulunu” devre dışı bırakmak için değişiklik önerisi hazırladığına işaret etti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek’e eleştirilerde bulunan Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının nakillerinin “Nakil Tüzüğünde” yer alan kriterlere uygun yapılması  yönünde  yaptıkları uyarıların dikkate alınmaması üzerine nakillerin iptal edilmesi talebiyle dava açtıklarını kaydetti.  

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Dinçyürek,  çalışanların  temsilcileri sendikaların da yer aldığı Nakil Kurulunda, demokratik katılımcılık anlayışı ile somut kriterlere bağlı olarak adil ve şeffaf bir şekilde nakillerin yapılmasını  hazmedememiştir.

Sendikaları, partizanlığın ve kayırmacılığın önünde engel olarak gördüğü için dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır.

Nakil Kurulunu iptal ederek sendikaların çalışanlar adına söz söyleme hakkının gasp edilmesine sessiz kalmayacağımızı, bu konuda her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğimizi belirtir, bu tüzük değişikliğine onay verecek olan sendikaları, çalışanların ve tarihin yargılayacağını da vurgularız.”

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