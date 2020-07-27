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Bengihan: “Hükümete saat 13.00’e kadar süre veriyoruz, yoksa grev başlar”

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Bengihan: “Hükümete saat 13.00’e kadar süre veriyoruz, yoksa grev başlar”
Bengihan: “Hükümete saat 13.00’e kadar süre veriyoruz, yoksa grev başlar”

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika ve Mağusa Gümrük Komisyoncuları, hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yurt dışından gelen kişilere 7 gün karantina uygulanması tavsiyesini uygulamaya koyması için üç gün süre verdi, o süre bugün doldu.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Mağusa Gümrük Komisyoncuları, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bugün Ercan’a basın açıklaması düzenledi.

BENGİHAN: “HÜKÜMET’E SAAT 13.00’E KADAR SÜRE VERİYORUZ, YOKSA EYLEM BAŞLAR”

KTAMS Başkanı Bengihan, “Hükümete saat 13.00’e kadar süre veriyoruz, ülkeye giriş-çıkışlarda PCR sonuçları tamamlanana kadar karantina merkezlerinde bekletilmesini talep ediyoruz, bununla ilgili adım atılmazsa eylemimiz başlayacaktır. Yarın da eylem ve grevlerimiz devam edecektir” dedi.

“HÜKÜMETİN HÂLÂ SAĞLIK ALTYAPISINI VE PANDEMİ HASTANESİNİ YAPMAMASINI ANLAMIYORUZ”

İşletmelerin ve özel sektör çalışanlarının ne kadar zor şartlarda olduğunu bildiklerini, açlığa terkedildiğinin farkında olduklarını vurgulayan Bengihan, “Turizm de kendine göre haklıdır, ama tüm küçük esnafta da bir hareketlilik var ve çalışanların ve işletme sahiplerinin de dileği tekrardan kapanmamaktır” dedi. Dolayısıyla hükümeti tedbirleri almaya davet ettiklerinin altını çizen Güven Bengihan, “Hükümetin hâlâ sağlık altyapısını ve pandemi hastanesini yapmamasını anlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN’IN BU KONUDA BİR UZMANLIĞI MI VAR?”

Hükümetin sağlık altyapısını tamamlamamasından dolayı toplumda bir güven kaybı olduğunu belirten Bengihan, şunları kaydetti: “Giriş-çıkışlarda alınacak kararların ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine yönelik hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında aldığı karar var. Ancak Başbakan Komitenin aldığı kararın siyasi olduğunu, dolayısıyla uygulamayacağını söyledi. Başbakan’ın bu konuda bir uzmanlığı mı var?

Ülkeye giriş-çıkışlarla şüpheli durumlarda karantina merkezi kurulması belirtiliyor, ancak karantina merkezleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı atmadı. Ülkeye gelen 23 kişi PCR sonuçlarını beklemeden toplumun içine karışmışlardır.

“HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKENLERİ, SENDİKALAR SAVUNUYOR”

Ülkeye girişlerde yanlış adres verilmesi nedeniyle pozitif vakalara ulaşılamadı, bunlar bir risktir.

Bir daha kapanmamak için giriş-çıkışlarda PCR sonuçları sonuçlanana kadar karantina merkezlerinde toplanması gerektiğini vurguluyoruz. Bunları hükümet yapması gerekirken, esnaf işsiz kalmasın kepenk kapanmasın diye sendikalar savunuyor”

 

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