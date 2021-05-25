  • BIST 1.449
  • Altın 508,285
  • Dolar 8,4040
  • Euro 10,2939
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Bengihan: “İnsan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güç birliği içinde mücadeleye çağırıyorum”

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kutlu Adalı cinayetinin failleri bulunup cezalandırılıncaya kadar insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güçbirliği  içinde mücadeleye çağırdı.
Bengihan: “İnsan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güç birliği içinde mücadeleye çağırıyorum”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kutlu Adalı cinayetinin failleri bulunup cezalandırılıncaya kadar insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güçbirliği  içinde mücadeleye çağırdı.

Bengihan, “Demokrasiyi hazmedememiş karanlık güçlerin elini kolunu sallayarak  adamıza gelip aydınlarımızı, gazetecilerimizi katletmesini bir daha yaşamamak adına Kıbrıslı Türklerin demokratik kurumları ile kendi kendini yönetmesi,  uluslararası hukukun bir parçası olarak dünyada yerini alması için tüm demokrasi ve barış  güçlerinin işbirliğine ihtiyaç vardır” dedi.

Bengihan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk basınının demokrat, cesur, araştırmacı gazetecisi Kutlu Adalı’nın evinin önünde hunharca katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen katillerinin niçin bulunmadığının son yaşanan olaylarla açıkça ortaya çıktığını vurguladı.

Kıbrıs Türk demokrasisi üzerinde kara bir leke olarak kalan faili meçhul Kutlu Adalı cinayetinin bir an önce aydınlatılması, katillerin cezalandırılması için sorumlu makamların derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Bengihan,  “Türkiye’de faaliyet gösteren bir organize suç örgütü liderinin, cinayeti azmettirenlerin TC devletinin o dönemdeki İçişleri Bakanı ve Özel Harekat  Dairesi Başkanı olduğunu ifşa etmesi aslında malumun ilanıdır” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet 300 milyon TL borçlanıyor25 Mayıs 2021 Salı 10:13
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit: Kutlu Adalı Cinayetini Unutturmayacağız25 Mayıs 2021 Salı 09:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?25 Mayıs 2021 Salı 09:48
  • Tatar: “Salgın döneminde ekonominin düzlüğe çıkmasına yönelik kararlı adımlar atıldı”25 Mayıs 2021 Salı 09:45
  • Aranıyor25 Mayıs 2021 Salı 09:36
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı25 Mayıs 2021 Salı 09:30
  • Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar25 Mayıs 2021 Salı 09:21
  • LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için Başvurular Sürüyor25 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti25 Mayıs 2021 Salı 09:07
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu25 Mayıs 2021 Salı 09:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti