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Bengihan: Karar geri çekilene kadar eylem ve grevler sürecek

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Özel sektör emekçilerinin sömürüldüğünü ileri süren Bengihan, kamu çalışanları ve emeklilerin haklarının gasp edildiğini savundu..
Bengihan: Karar geri çekilene kadar eylem ve grevler sürecek

Kamu İşçileri Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası, Hemşire ve Ebeler Sendikası ile Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, hayat pahalılığının, geri ödenmemek üzere durdurulması kararı nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikalar adına basına açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve sosyal sigorta emeklisinin maaş ve ücretlerinin pahalılık karşısında koruyan hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını protesto ettiklerini söyledi.

 

Özel sektör emekçilerinin sömürüldüğünü ileri süren Bengihan, kamu çalışanları ve emeklilerin haklarının gasp edildiğini savundu..

 

Bengihan, “Hayatı ne kadar ucuzlattınız ki hayat pahalılığını durduruyorsunuz? Hayat ucuzladı mı? Temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmadan, hayat ucuzlatılmadan, biz, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasına müsade etmeyeceğiz” dedi..

 

Bengihan, hükümetin bu konuda aldığı karar geri çekilene kadar eylem ve grevlere devam edeceklerini ifade etti.

 

Bengihan, “Bizim kavgamız ekmek ve hayatta kalma mücadelesidir. İnsanların yoksullaştırılmasını kabul etmeyeceğiz” dedi..

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