  • BIST 4.043,24
  • Altın 984.316
  • Dolar 18.6139
  • Euro 18.3982
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Bengihan, Karma Evlilik Mağdurlarının Yapacakları Eyleme Destek

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirtti.
Bengihan, Karma Evlilik Mağdurlarının Yapacakları Eyleme Destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirtti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin, karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı vermemesinin tamamen "ırkçı" bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği üyesi bir devletin yurttaşları arasında anne-babasının doğduğu yere göre ayrımcılık yapmasının, Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmadığını ifade eden Bengihan, bunun temel insan haklarını da ihlal eden bir uygulama olduğunu ifade etti.

Güven Bengihan, “Kıbrıs Rum Yönetiminin hukuku ve adaleti hiçe sayarak anne veya babasının vatandaşlığı üzerinden çocukları cezalandırması asla kabul edilemez” dedi.

Karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirten KTAMS Başkanı Bengihan, Rum Yönetimini, "insan haklarına aykırı, ırkçı" tutumunu terk etmeye davet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti01 Kasım 2022 Salı 15:50
  • Avcıoğlu: Az Tüketene Daha Fazla, Çok Tüketene Daha Az Fatura Gelmesini Sağlayacak01 Kasım 2022 Salı 15:44
  • Rogers: Kamunun İçi Boşaltıldı01 Kasım 2022 Salı 15:23
  • Halkın Partisi’nden Mehmetçik-Büyükkonuk’ta Çelebi’ye Destek Kararı01 Kasım 2022 Salı 15:05
  • Üstel: Yeni büyük projelere imza atacağız01 Kasım 2022 Salı 14:56
  • Scooter'ların Hız limiti 25'ten 30'a çıkartıldı01 Kasım 2022 Salı 14:44
  • 3 Farklı Bölgede Hırsızlık01 Kasım 2022 Salı 13:20
  • Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Araç Yangını01 Kasım 2022 Salı 13:14
  • Vahim Zarar Ve Ciddi Darp (Gelişme)01 Kasım 2022 Salı 13:08
  • Meclis Toplandı01 Kasım 2022 Salı 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti