  • BIST 4.507,24
  • Altın 1055.043
  • Dolar 18.6159
  • Euro 19.3235
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Bengihan: “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz”

» »
Bengihan: “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz”
Bengihan: “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın, siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle bankaya halk adına sahip çıkacaklarını kaydetti.

Bengihan yaptığı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin bir kez daha yasaları çiğnediğini” ileri sürerek, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Banka Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 64. maddesinde belirtilen görev süreleri dolmadan ve 76. maddede belirtilen gerekçeler oluşmadan görevden alındığını ve yerlerine yenilerinin atandığını kaydetti. Bengihan şöyle devam etti:

 

“Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 61. maddesi ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 31’inci maddesinde, ‘Vakıflar İdaresi’ni temsil edecek olan üyeler Başbakan’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanır’ şeklinde düzenleme olmasına rağmen bu maddeye aykırı şekilde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın 1929/2022 no’lu önergesiyle ve tüzüğün 61.maddesi gereği olan KKTC Merkez Bankası’nın onayı alınmadan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri atanmıştır.”

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü olan KTAMS’ın, halkın malı olan bankanın birilerinin siyasi emellerine malzeme yapılmasını asla kabul etmeyeceğini belirten Bengihan, “Sendikamız, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle Kıbrıs Vakıflar Bankası’na halkımız adına sahip çıkacaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK’e alınacak yakıt santrale zarar verebilecek evsafta18 Kasım 2022 Cuma 15:27
  • Bakan Taçoy Türkiye’den Bazı İş İnsanı Derneği Temsilcilerini Kabul Etti18 Kasım 2022 Cuma 15:22
  • Sigaraya zam geldi18 Kasım 2022 Cuma 15:04
  • Dikkat! İnternet Kesintisi18 Kasım 2022 Cuma 15:03
  • Sigaraya Zam Geldi18 Kasım 2022 Cuma 14:58
  • KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı18 Kasım 2022 Cuma 14:53
  • Anket: Halk hangi çözüm modelini destekliyor?18 Kasım 2022 Cuma 13:38
  • 21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası Dolayısıyla Afiş Yarışması Düzenlenecek18 Kasım 2022 Cuma 12:21
  • Lefkoşa Güzelyurt anayolunda araç takla attı18 Kasım 2022 Cuma 11:59
  • KHYD Başkanı Kocaismail’den Bağış Teşekkürü18 Kasım 2022 Cuma 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti