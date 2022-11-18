Bengihan: “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın, siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle bankaya halk adına sahip çıkacaklarını kaydetti.

Bengihan yaptığı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin bir kez daha yasaları çiğnediğini” ileri sürerek, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Banka Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 64. maddesinde belirtilen görev süreleri dolmadan ve 76. maddede belirtilen gerekçeler oluşmadan görevden alındığını ve yerlerine yenilerinin atandığını kaydetti. Bengihan şöyle devam etti:

“Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 61. maddesi ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 31’inci maddesinde, ‘Vakıflar İdaresi’ni temsil edecek olan üyeler Başbakan’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanır’ şeklinde düzenleme olmasına rağmen bu maddeye aykırı şekilde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın 1929/2022 no’lu önergesiyle ve tüzüğün 61.maddesi gereği olan KKTC Merkez Bankası’nın onayı alınmadan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri atanmıştır.”

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü olan KTAMS’ın, halkın malı olan bankanın birilerinin siyasi emellerine malzeme yapılmasını asla kabul etmeyeceğini belirten Bengihan, “Sendikamız, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle Kıbrıs Vakıflar Bankası’na halkımız adına sahip çıkacaktır” dedi.