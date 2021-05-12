  • BIST 1.441
  • Altın 492,235
  • Dolar 8,3360
  • Euro 10,1024
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Bengihan: KTTO’nun kamu çalışma saatleri ile ilgili açıklaması kamu düşmanlığının dışa vurulmasıdır

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) kamu çalışma saatleri ile ilgili açıklamasını “kamu düşmanlığının dışa vurulması” olarak değerlendirdi.
Bengihan: KTTO’nun kamu çalışma saatleri ile ilgili açıklaması kamu düşmanlığının dışa vurulmasıdır

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) kamu çalışma saatleri ile ilgili açıklamasını “kamu düşmanlığının dışa vurulması” olarak değerlendirdi.

 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu çalışanlarının çalışma saatlerinin yasalarla belirlendiğini, hiç kimsenin keyfine göre düzenlenemeyeceğini ifade etti ve “İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde sadece çalışanlardan fedakarlık bekleyen, kazanılmış haklarını budayan UBP-DP-YDP hükümetinin sermaye kesimini desteklemeye devam etmesi karşılığında; Ticaret Odası kamuyu sorunların sebebi olarak göstererek hedef saptırmaya çalışıyor” dedi.

 

“KENDİLERİNİN GERÇEK YAŞAMA NE KADAR YABANCI OLDUKLARINI GÖSTERDİLER”

 

KKTC’deki temel sorunların kökeninde kamu yönetimi değil, gelir dağılımındaki ve vergi uygulamalarındaki adaletsizlik, sermayedarların ve tüccarların halkı sömürmesi, kazançları oranında vergi vermemesi olduğunu savunan Bengihan, Oda’nın KKTC’deki temel sorunların kökeninde “etkisiz, kaynak tüketen ve gerçek yaşama yabancılaşmış” kamu yönetimi olduğunu iddia ederek kendilerinin gerçek yaşama ne kadar yabancı olduklarını gösterdiklerini belirtti.

 

Kamu çalışanlarının alım gücünün korunması için çok önemli olan hayat pahalılığı ödeneği dondurulurken, otel, yurt ve üniversite sahiplerine kaynak aktarılmasını, müdürlük müsteşarlık dağıtılarak devlet bütçesine büyük yük getirilmesini eleştiren Bengihan, “Hükümetin sermayeden yana partizanca uygulamalarını göz ardı ederek kamuyu ‘kaynak tüketen’ olarak nitelemek tam bir aymazlık örneğidir. Kamudaki verimsizliğin en büyük nedeninin liyakata dayanmayan ‘işe göre adam değil, adama göre iş’ mantığı ile yapılan partizanca istihdamlar ve atamaların olduğu gerçeğini saklayarak etkinliği ve verimliliği çalışma saatlerine bağlamak gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YYK Başkanı Hansel Halkın Bayramını Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:43
  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:42
  • Atan: “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim”12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:41
  • İŞAD Halkın Bayramını Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:40
  • El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
  • Arıklı: “Güney Kıbrıs’tan Elektrik Almak Zorunda Kalabiliriz”12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:08
  • Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar’ı ziyaret etti12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:59
  • Eroğlu:Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç vardır12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:58
  • Ataoğlu:Sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:56
  • SOS Logolu Bafra gıda ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti