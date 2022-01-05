  • BIST 1.962,94
  • Altın 774.65715
  • Dolar 13.3861
  • Euro 15.1338
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Bengihan: Makam sarhoşluğu içinde olanların halkımıza vereceği hiçbir şey yoktur

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “külliye yapımı için 586 milyon TL’lik kaynak yaratılmasını” eleştirdi.
Bengihan: Makam sarhoşluğu içinde olanların halkımıza vereceği hiçbir şey yoktur

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “külliye yapımı için 586 milyon TL’lik kaynak yaratılmasını” eleştirdi.

Bengihan, “Ülkemizin içinde bulunduğu büyük ekonomik kriz ortadayken külliye yapımı için 586 milyon TL’lik kaynak yaratılması resmen halkla dalga geçmektir. Böylesine zorlu bir süreçte külliye için değil kaynak yaratmak, külliyeden bahsetmek bile halka karşı çok büyük bir saygısızlıktır.” dedi.

Yazılı açıklamasında, halkın alım gücünün günden güne eridiğini, birçok evde insanların karnını doyuramadığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Pandemi koşullarının giderek ağırlaştığı bu dönemde sağlıkta hem teçhizat hem de personel açısından büyük eksiklikler varken, Girne ve Güzelyurt Hastaneleri yarım kalmışken, eğitimde birçok sorunlar varken, pandemi koşullarında çocuklarımız 30-35 kişilik sınıflarda eğitim görürken, birçok belediyede ve devlet kurumunda çalışanlar 13. maaşlarını alamazken, asgari ücretliler açlık sınırı altında maaşla çalışmaya mahkum edilmişken külliye yapılmasının hala daha gündemde tutulması tam anlamı ile aymazlıktır.

Döviz krizi bahane edilerek gerek hükümet tarafından, gerekse fırsatçı tüccarlar tarafından yapılan zamlar halkın belini bükmüştür. Döviz kurunun tavan yaptığı güne göre ayarlanan fiyatlarda, kur düşmesine rağmen tek kuruşluk indirim yapılmamıştır. Başbakan Sucuoğlu geçtiğimiz hafta akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarının düşürüleceği sözünü vermiş olmasına rağmen sözünü tutmamış, halkı kandırmıştır.”

Ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olanların en önemli görevinin halkın refah seviyesini yükseltmek olması gerektiğini belirten Bengihan, “Halk ekonomik kriz altında ezilirken, kendileri için saray yaptıracak kadar makam sarhoşluğu içinde olanların halkımıza vereceği hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çıldır: Memleket yangın yeri05 Ocak 2022 Çarşamba 10:36
  • Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
  • Antalya’nın yaklaşık 100 kilometre açığındaki deprem Kıbrıs'ta hissedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 5 Ocak 202105 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Ocak 2022 Çarşamba 09:40
  • ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi. 04 Ocak 2022 Salı 22:04
  • Tatar Harmancı ile görüştü04 Ocak 2022 Salı 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti