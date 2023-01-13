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Bengihan: Maliye Bakanı Şan, bizim anlayışımızı hak etmiyor

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Kamuda örgütlü sendikalar Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümete çağrıda bulundu.
Bengihan: Maliye Bakanı Şan, bizim anlayışımızı hak etmiyor

Kamuda örgütlü sendikalar bugün Başbakanlık önünde ortak açıklama yaparak, hükümete sendikalarla imzaladığı protokolün gereğini yapma çağrısında bulundu.

Sendikalar, vergi matrahları ve “göç yasası” olarak nitelendirdikleri yasa  kapsamında kamuya istihdam edilenlerin maaşlarına yönelik düzenlemeler konusunda varılan mutabakatın uygulanmasını talep etti.

Sendikalar adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı konuşma yaptı.

-Elmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Başbakanlık önünde bugün yapılan protestonun amacının protokolün gereğinin yerine getirilmesini talep etmek olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün belli maddelerinin yerine getirildiğini dile getiren Elmalı, yerine getirilmeyen maddeler bulunduğunu ancak Başbakan'ın “her şey olmuş bitmiş gibi açıklama yaptığını” savundu.

Elmalı, Başbakan'ın “kamuoyunu yanılttığını henüz sürecin tamamlanmadığını” iddia etti.

Elmalı, Başbakan ve Maliye Bakanı'na toplantı yaparak konuyu değerlendirme çağrısında bulundu.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ekim ayında Başbakanla dört maddelik bir protokol imzalandığını söyleyerek, gereklerinin yerine getirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Bengihan, "göç yasası"ndan işe girenlerin “adaletsiz vergi matrahları” nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyerek, az alanların çok, çok alanların az vergi verdiğini, bunun düzeltilmesi yanında "göç yasası"ndan işe girenlerin maaşlarına ek artış yapılacağının sözünün verildiğini kaydetti.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu konuların gündeme taşınacağının söylendiğini, asgari ücretin belirlendiğini ancak sendikaların toplantıya çağırılmadığını savunan Bengihan, Maliye Bakanı'nın sendikalara yönelik tavrını eleştirdi.

Maliye Bakanı'yla görüşmelerinde sendikalara bir taslak gösterildiğini dile getiren Bengihan, protokol görüşmesi yapılmadığını belirtti.

Bengihan, “İyi niyetimiz zafiyet olarak algılanmasın” dedi.

Başbakanın maaşlarda yüzde 43-52 oranında artış yapılacağını açıkladığını söyleyen Bengihan, yapılacak artışın yüzde 37 civarında olacağını ve vergi indirimine gidileceğini bunun “müjde olarak sunulmaya çalışıldığını” savundu.

Enflasyon oranlarına ve vergi matrahlarına değinen Bengihan, 4 yılda gerçekleşen enflasyonun yüzde 260 civarında olduğunu söyleyerek, hükümetin hesaplamaları nasıl yaptığını sordu.

“Yapılan uygulamaları protesto ediyoruz” diyen Bengihan, Maliye Bakanı'nın sendikalarla görüşmesi gerektiğini söyledi.

Bengihan, grev ve eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini, diyaloga da açık olduklarını dile getirerek, Başbakan'a  attığı imzanın takipçisi olması çağrısında bulundu.

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