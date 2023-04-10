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Bengihan: Meclisteki eylemimizi kırmaya çalışıyorlar

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KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin "AKSA'ya peşkeş yasası" olarak anılan Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı'nı geçirmek adına ek mesaiye kalmama eylemini kırmak için sendikaya üye olmayan yıllık izindeki stenografların genel kurula çağrıldığını açıkladı.
Bengihan: Meclisteki eylemimizi kırmaya çalışıyorlar

Meclis önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin "Aksa'ya peşkeş yasası" olarak anılan Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı'nı geçirmek adına ek mesaiye kalmama eylemini kırmak için sendikaya üye olmayan yıllık izindeki stenografları genel kurula çağrıldığını açıkladı.

Bengihan, "Eylemimizi kırmaya çalışıyorlar" diyerek, hükümete ve Meclis Başkanlığı'na seslendi; "Keşke siz de 8 stenograf gibi yürekli olabilseniz" dedi.

Mecliste faşizan zihniyetin hortladığını söyleyen Bengihan, "Bu ülke için gaile çeken stenograflar hakkında soruşturma başlatıldı. Mobbing yaparak çalışanları baskı altında tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Sendika üyesi olmayan yıllık izindeki kişilerin Meclis görüşmesine çağrıldığını belirten Bengihan, "Eylemimizi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

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