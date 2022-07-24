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Bengihan: Sendikalar yarın mahkeme önünde olacak

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına açıklama yaptı.
Bengihan: Sendikalar yarın mahkeme önünde olacak

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ HÜR-İŞ KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ MALİYE-SEN,DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN adına açıklama yaptı.


Bengihan'ın açıklaması şu şekilde; 

"Değerli basın emekçileri, 

UBP,YDP ve  DP Hükümeti’nin dün yayınladığı Resmi Gazete ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Kooperatiflerde, Vakıflarda, Belediyelerde,  Bakanlıklara bağlı her ne ad altında isterse olsun özel yasa ile kurulan dairelerde, çalışan ve emekli olanlardan, Sosyal Sigorta emeklisinden, maaş, 13.Maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemelerden kesinti yapılmasını içeren Yasa Gücünde Kararname’yi sendikalarımız yarın saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak ve kararnamenin iptali için dava dosyalayacaktır. 

Sendikalarımız saat 10:30 da Lefkoşa Mahkemeleri önünde bir de basın açıklaması yapacaktır.  "    

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