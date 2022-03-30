Bengihan: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır

Sendikaların cuma günkü “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev ve mitingi hakkında bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) binasında basın toplantısı düzenlendi.

Grev ve mitinge destek veren, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen’den sendika başkanları ve temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemi “hükümet edenlerin halkını düşünmeden, insafsızca yaptığı zamlara tepki koymak” için grev ve miting kararı alındığını açıkladı.

“TALEPLER İLETTİK, CEVAP ALAMADIK…”

Ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarının bilincinde olan sendikalar olarak öncelikle sorumluluk bilinciyle, Başbakan Faiz Sucuoğlu’yla görüşme yaparak hem kaynak ve tedbir önerileri ile taleplerini ilettiklerini ifade eden Bengihan, bu talepler arasında tüm kesimlere 2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verilmesi ve stabil bir muhasebe sistemine geçilmesi olduğunu belirtti.

Sundukları 15 maddelik talep listesiyle ilgili Başbakanlıktan ne yazılı, ne de sözlü cevap aldıklarını anlatan Bengihan, “Her türlü diyalog yolunu denedik, ama gördük ki biz yardım elini uzattıkça hükümet zam yapmaya devam ediyor” dedi.

Hükümeti bu durum nedeniyle “halk düşmanı” olarak tanımlayan Bengihan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarında pandemi, kriz ve savaşı gerekçe gösterdiğini ifade ederek, Sucuoğlu’nun bunları son seçim çalışmalarında da bildiğini ve o dönemde “iktidar bizim işimiz, geleceğe yürüyoruz” dediğini kaydetti.

Halkın zamlarla yoksullaştırıldığını ve karanlığa mahkûm edildiğini kaydeden Bengihan, sendikalar olarak yaşananlara seyirci kalamayacaklarını ifade etti.

“TOPLUMSAL YOK OLUŞ VE YOKSULLAŞMAYA HAYIR”

Bu nedenle “toplumsal yok oluş ve yoksullaşmaya hayır” adını verdikleri bu eylemi hayata geçirmeye karar verdiklerini belirten Bengihan, gailelerinin halkın geçimi ve geleceği olduğunu anlattı.

“Hükümet mazeret yaratma yeri değildir. Sorunlara çözüm üretme becerileri yoksa oralarda kalmaya hakları yoktur” diyen Bengihan, hükümeti samimi olmamakla suçladı, “kriz var” denilen bir dönemde yapılan atamalara işaret etti.

Sendikalar 2 ayda bir hayat pahalılığı ödenmesini isterken hükümetin hayat pahalılığı ödemesini durdurmayı konuştuğunu ifade eden Bengihan, “Buyursun, durdurabilirse durdursun” dedi, böylesi bir durumda sendikaların ortaya koyacağı tepkinin çok sert olacağını kaydetti.

“ZAM ÇADIRI KURULACAK, EKMEK DAĞITILACAK”

Eylemler çerçevesinde bu akşam 18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı” kuracaklarını söyleyen Bengihan, yarın 17.30’da ise hem Meclis’in önünde hem de çadırda, “hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” ekmek dağıtacaklarını söyledi.

Bengihan, sosyal medya üzerinden örgütlenen “Tepkisiz Kalma” inisiyatifinin de eyleme katılacağını dile getirdi.

Hükümet edenlerin talepleri doğrultusunda gereken adımları atmaması halinde sonraki haftalarda kritik noktalarda grev ve eyleme gidileceğini belirten Bengihan, halkı da sendikalarla birlikte mücadeleye çağırdı.

MİTİNG 11.30’DA BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE

Eyleme katılan sendikaların grevde olacağı cuma günü, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürünecek. Miting ise 11.30’da başlayacak.