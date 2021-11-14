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Bengihan: Tüm Alanlarda Var Olmaya Ve Baş Eğmeden Mücadeleye Devam Edeceğiz

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KTAMS 65 Yaşında
Bengihan: Tüm Alanlarda Var Olmaya Ve Baş Eğmeden Mücadeleye Devam Edeceğiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 65’inci yaşını kutluyor.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın kuruluşunun 65’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkenin en köklü ve en örgütlü sendikası olarak hayatın tüm alanlarında var olmaya ve baş eğmeden mücadeleye devam edeceklerini” vurguladı.


14 Kasım 1956’da Çetinkaya Türk Spor Birliği lokalinde bir araya gelen sekiz Kıbrıslı Türk’ün başlattığı mücadelenin bugün 65. yılında olduğunu kaydeden Bengihan, “Kuruluşundan bugüne, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını ilke edinen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası; emekçilerin ekonomik ve demokratik hakları doğrultusunda verilen mücadelede, ülkenin ekonomik, politik,  sosyal ve kültürel düzeydeki kurtuluşu mücadelesinde hep en ön saflarda yer aldı.” dedi.


Toplumun çıkarları doğrultusunda, toplumsal içerikli yasaların çıkarılması, emekçilerin, ekonomik ve demokratik haklarının geliştirilmesi için büyük mücadeleler veren sendikanın, çalışanların kazanılmış haklarına uzanan eller karşısındaki dik duruşundan asla ödün vermediğini vurgulayan Bengihan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bugünlere gelirken aynı yolda birlikte yürüdüğümüz tüm Kıbrıs Türk halkı ve tüm emekçi üyelerimizle Sendikamız; emek barış ve demokrasi mücadelesinde emin adımlarla ve gururla yürümeye devam edecektir.
Ülkenin en köklü ve en örgütlü sendikası olarak hayatın tüm alanlarında var olmaya ve baş eğmeden mücadelemize devam edeceğiz.”

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