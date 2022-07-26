Bengihan: Yarın mahkeme önünde olacağız

Başbakan Ünal Üstel’in kamu çalışanlarından maaş kesintisini amacıyla çıkarılan yasa gücünde kararnameyi, bugün kaynak bulunması nedeniyle geri çektiklerini duyurmasının ardından, TAK muhabirinin sendikaların tavrının ne olacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Bengihan, yarın daha önce sendikalar tarafından açıklandığı şekilde, ara emri ve iptalin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi önünde olacaklarını ifade etti.

Sendikaların bir araya gelerek, Anayasa Mahkemesi’ne kararnamenin yürütmesinin durdurulması amacıyla ara emri için başvurması ve iptali için dava dosyalaması sonucunda hükümet tarafından bugün bu kararın alındığını belirten Bengihan, “Süreci bu noktaya biz getirdik” dedi.

Bengihan, "Yarın mahkeme var ya da yok, biz orada olacağız. Basın açıklaması yapacağız. Yarın mahkemenin ara emri alacağını bildikleri için, mahkemeden önce kararı kendileri almış gibi gösteriyorlar" şeklinde konuştu.