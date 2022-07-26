  • BIST 2.537,12
  • Altın 986.521
  • Dolar 17.8575
  • Euro 18.0884
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Bengihan: Yarın mahkeme önünde olacağız

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yarın saat 09.30’da mahkeme önünde olacaklarını açıkladı.
Bengihan: Yarın mahkeme önünde olacağız

Başbakan Ünal Üstel’in kamu çalışanlarından maaş kesintisini amacıyla çıkarılan yasa gücünde kararnameyi, bugün kaynak bulunması nedeniyle geri çektiklerini duyurmasının ardından, TAK muhabirinin sendikaların tavrının ne olacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Bengihan, yarın daha önce sendikalar tarafından açıklandığı şekilde, ara emri ve iptalin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi önünde olacaklarını ifade etti.

Sendikaların bir araya gelerek, Anayasa Mahkemesi’ne kararnamenin yürütmesinin durdurulması amacıyla ara emri için başvurması ve iptali için dava dosyalaması sonucunda hükümet tarafından bugün bu kararın alındığını belirten Bengihan, “Süreci bu noktaya biz getirdik” dedi.

Bengihan, "Yarın mahkeme var ya da yok, biz orada olacağız. Basın açıklaması yapacağız. Yarın mahkemenin ara emri alacağını bildikleri için, mahkemeden önce kararı kendileri almış gibi gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel "Kaynak bulundu maaş kesintisi yapılmayacak" dedi ancak Yasa Gücünde Kararname henüz daha kaldırılmadı26 Temmuz 2022 Salı 18:58
  • GCE A-LEVEL sınavlarıyla ilgili sorun çözüldü26 Temmuz 2022 Salı 18:52
  • Mark Buddle'ın ülkesine iadesi kesinleşti26 Temmuz 2022 Salı 18:45
  • Erhürman: Kendinizi yurttaşın yerine koyun!26 Temmuz 2022 Salı 18:36
  • Deniz suyu analiz edildi26 Temmuz 2022 Salı 18:32
  • Tatar şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nişan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu26 Temmuz 2022 Salı 18:13
  • Dövizde gün sonu rakamları26 Temmuz 2022 Salı 17:55
  • Alişan Şan görevi Atun’dan devraldı26 Temmuz 2022 Salı 17:48
  • CTP Gençlik Akdoğan Ocak Örgütü Başkanı Berke Cansoy oldu26 Temmuz 2022 Salı 16:48
  • Emekliler Derneği, maaş kesintilerine karşı!26 Temmuz 2022 Salı 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti