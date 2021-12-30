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Bengihan: Yeni asgari ücret yeterli değil

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Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, net 6 bin 090 TL olacak yeni asgari ücretin dahi alım gücünü koruma açısından yeterli olmadığını vurguladı.
Bengihan: Yeni asgari ücret yeterli değil

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücrete işveren temsilcilerinin itiraz etmesini eleştirerek, “Bu işçilere nasıl bir hayat standardını layık gördüklerinin açık göstergesidir” dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, net 6 bin 090 TL olacak yeni asgari ücretin dahi alım gücünü koruma açısından yeterli olmadığını vurguladı.

Bengihan şöyle devam etti:

 “Şöyle ki; şubat ayında belirlenen asgari ücret net olarak 380 sterline denk gelirken yeni belirlenen asgari ücret 338 sterline denk gelmektedir.” 

Türk lirasında meydana gelen değer kaybı ve bunu fırsata çeviren tüccarlar nedeniyle bu yıl meydana gelen hayat pahalılığının İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi rakamın çok üzerinde olduğunun bilindiğini belirten Bengihan, market raflarına yansıyan rakamların bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretle çalışan kesimlerin maaşlarının çok büyük oranının gıdaya gittiği göz önüne alındığında temel gıda maddelerinin bugünkü fiyatları ile asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesine dahi yetmediği aşikardır. Ulaşım, sağlık, eğitim, ısınma gibi ihtiyaçların asgari ücretle karşılanabilmesi imkansızdır.”

Tüm bu gerçekler ortada iken işverenlerin belirlenen asgari ücreti çalışanlara çok görmesinin insafsızlık olduğunu vurgulayan Bengihan, “Bizler de işverenlerin asgari ücrete itiraz etmesine itiraz ederiz  ve özel sektör çalışanlarının  işverenlerin insafına terk edilmesine izin vermeyeceğimizi vurgularız” dedi.

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