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Bengihan: "Yoksullaşmaya izin vermeyeceğiz!"

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ek mesailerin ayda bir ödenmesi gerekirken, 5 aydır yatırılmamasına ateş püskürdü…
Bengihan: "Yoksullaşmaya izin vermeyeceğiz!"

KTAMS Başkanı Bengihan, Maliye Bakanlığı'nın dün kendilerine bir yasa tasarısı gönderdiğini söyleyerek, “Bu yasa tasarısı, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ve Türkiye’de 2010 Sayısı Aylık Maaş Ve Diğer Ödeneklerin Yasa Tasarısıdır. Bunlar 2 tane yasadır ve bu yasa tasarısında Hükümetin değişiklik talebi kamu görevlilerin ek mesai yapma zorunluğunu getiriyor” dedi.

Bengihan, kamu görevlileri çalışma saatleri dışında amirlerinin talebiyle görev yerlerinde kalacaklarını, ek mesai çalışmalarını zorunlu hale getirdiğini ancak ek mesai ödeneklerinin düşürüldüğünü belirtti. Normal günlerde mesailerin, 1.0, hafta sonu mesaisinin 1.2 ve resmi tatillerde 1.5 olduğunu ancak idarenin personele uygun görmesi halinde izin olarak da karşılanabileceğini gösterdiğini ve bunun emeğin sömürülmesi olduğunu söylediı.

Ek mesai alan yerler özellikle 24 saat kesintisiz hizmet veren riskli yerler olduğunu söyleyen KTAMS Başkanı Bengihan, bunların başında Cezaevi, sağlık, polis, limanlar, gümrük kapılarının gelmekte olduğunu ve bu insanların personel eksikliğinden ek mesai yapmakta zorlanıldığını, izin kullanamadıklarını belirtti. Bu yapılan düzenlemeyle ek mesaiyi zorunlu kılmaları ve idare uygun görürse izinle karşılanmasını dayattığını söyledi. Bengihan, ek mesailerin 5 ay geriden geldiğini ve ödenmediğini de sözlerine ekledi. Bnegihan, “Yasamızda bir ay sonra ödenir demesine rağmen 5 ay aydır ödenmiyor” şeklinde konuştu.

Bengihan, Mevcut yasaya göre 1 ay da ödenir denmesine rağmen 5 aydır ödenmemesinin 1 yılda ödeneceğini gösterdiğini, Göç Yasası kapsamına girenlerin vardiya ve düzensiz yasa ödeneğinin asgari ücretin yüzde 15'ine çekildiğini ve şu an maaş brütünün yüzde 15'inin yansıdığını fakat bu düzenlemeyle asgari ücretin yüzde 15'ine çekileceğine sitem etti. Haftalık izinlerde ise 12 iş gününe çekildiğini ve 2 iş günün üzerinde Sağlık Kurulu önerildiğini, Sağlık Kurulu'yla da toplam 30 iş gününü geçmeyecek şekilde düzenlendiğini söyledi.

Bengihan, “Sağlık Kurulu dışında 12 iş gününden sonra gelen haftalık izinlerin normal izinden düşülecek eğer izin yoksa maaş kesintisi yapılacaktır. Şu an ülke ekonomik yönden yoksullaşmaya gidiyor. İnsanlar emeğinin derdine düşmüşken, hükümetin özel sektöre maaş desteği yaparak destek olması bekleniyor ancak yapılmıyor. Hakları gasp etme konusunda düzenleme yapılıyor. Sendikamız kesinlikle bu süreçte halkın yoksullaşmasına bir tedbir almayan, sürekli zam yapan bu hükümete geçit vermeyecektir ve toplumsal varoluş kapsamında tüm bunlara karşı kavga verecektir, dedi.

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