Bengihan'dan Arıklı'ya: “Sen önce Motorlu Araçlar Birimi’ne bir tuvalet yap”

KTAMS ve Kamu-İş Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde greve gitti, KTAMS Başkanı Bengihan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya ‘yerine getirmediği müjdelerini’ hatırlattı.

Bengihan, “Sayın Arıklı yeni havayolu dedi, yollar aydınlatılacak dedi, trafikte ölüm oranlarını düşürmek için adım atılacak dedi, hiçbirini yapmadı…

Ankara’da oturmakla olmuyor bu işler, Derinya’da TOKİ’ymiş… Sen Motorlu araçlara bir tuvalet yapamadın” şeklinde konuştu.

KTAMS ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), birimde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle Trafik Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde bugün tam gün greve gitti.

Motorlu Araçlar Birimi’nin Maliye Bakanlığı’nın ‘altın yumurtlayan tavuğu’ olduğuna vurgu yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu dairenin birçok biriminde sıkıntılarının devam ettiğinin de altını çizdi.

Personel sıkıntısına da değinen Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sıkıntıların defalarca iletilmesine karşın ‘merak etmeyin halledeceğiz’ demekten öteye gitmediğini vurguladı.

Otomasyon sisteminde de sürekli sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Bengihan, yazılım şirketinin adayı terk ettiğine de işaret etti.

“Hangi açıkladığı müjdeli haberi yerine getirdi? Sadece bir tane söylesin”

Bengihan Arıklı’nın verdiği “Yeni havayolu uçaklarının göklerde gezdiği gibi, yollar aydınlatıldığı gibi, Ercan Havaalanı da açıldığı gibi” bu sorunları da çözeceğini belirtti.

Bengihan, “Sayın Bakan açıklasın, hangi açıkladığı müjdeli haberi yerine getirdi? Sadece bir tane söylesin. 2020 yılında da Meclis’te ‘Trafikte ölüm oranlarının çok yüksek olduğuna ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da sorumlu bulunduğuna’ dair açıklama yaptı. Şimdi Bakan sensin, bu konuda ne yaptın somut olarak?” diye sordu.

“Sen önce Motorlu Araçlar Birimi’ne bir tuvalet yap”

Bengihan’ın ifadeleri şöyle:

“Bu birimde yazıcının toneri bile yok, kırtasiye ihtiyaçları yok. Ayda 30 milyon toplanıyor ve toner yok.

Bir toneri bile alamayan idare mi olur? Kurumda bir tane odacı yok, taşeron şirketten gelen bir arkadaş yardımcı oluyor bu işe. Bu kadar ilgisiz olunabilir mi ya?

Ama bir şey daha söyleyeyim, seçim zamanı bazı arkadaşları parti propagandası ve bölge ziyaretlerinde izinli gösterdiler. Halk gelirdi veznelerde işlem yapmaya, veznede insan yok. Ne bilsin Bakan propaganda için adı bu çalışanları.

Sorunlarla ilgili bir adım atılmaması durumunda, eylem ve grevlerimizi diğer ilçelerde daha da uzun sürelerde yapmakta kararlıyız. Sayın Bakan’a sorumluluklarını hatırlatırız.

Türkiye’ye gidip oradaki yetkililerle aynı masada fotoğraf vermekle iş yapmış mı oluyorsunuz? Derinya’da TOKİ ile gençlere sosyal konut yapacaklarmış.

Sen önce Motorlu Araçlar Birimi’nin işini çöz, TOKİ’ymiş? Sen bir Motorlu Araçlar Birimi’ne bir tuvalet yapamadın arkadaş. Yemin ederim tuvaleti yok insanların.Aklımızla dalga geçmesinler”