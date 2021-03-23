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Bengihan'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesinin, Türkiye’nin çok uzakta olduğu evrensel insan hakları standardından daha da uzaklaşmakta olduğunun yeni bir örneği olduğunu” ileri sürdü.
Bengihan'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesinin, Türkiye’nin çok uzakta olduğu evrensel insan hakları standardından daha da uzaklaşmakta olduğunun yeni bir örneği olduğunu” ileri sürdü.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, devleti, kadınlara, çocuklara ve ayrımcılığa maruz kalan diğer kesimlere yönelik şiddeti önlemekle yükümlü kılan sözleşmenin iptal edilmesinin, Türkiye’deki yönetimin, şiddeti önleme iradesi olmadığının göstergesi olduğunu savundu.

“ ‘Bizde ne varsa sizde de olacak’ anlayışı ile Kıbrıs Türk kadınlarını da aynı karanlığa sürüklemeye çalışanlar bilmelidir ki ne Türkiye’de ne de Kıbrıs’ta bu emellerine ulaşamayacaklar” ifadelerini kullanan Bengihan, şunları belirtti:

“Kadınlar var oldukça hiçbir güç kadınları ve kadın haklarını yok sayamaz çünkü kadınlar bu haklarını canları pahasına yürüttükleri mücadelelerle kazanmışlardır.”

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