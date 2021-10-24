Bengihan’dan Tepki

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı bir açıklama yaparak Gazimağusa-Yenibağoaziçi-İskele imar planı sürecine tepki gösterdi
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması nedeniyle Sendikamız yarın (25 Ekim Pazartesi) saat 11:00 – 12:00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik protesto grevi uygulayacak ve saat 11:00’de daire önünde basın açıklaması yapacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.