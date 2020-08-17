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Bengihan:UBP-HP hükümetinin gündemini sadece seçimler oluşturmaktadır

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan gündeme dair açıklamalarda bulundu
Bengihan:UBP-HP hükümetinin gündemini sadece seçimler oluşturmaktadır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın açıklaması:

Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde hem sağlıkta hem de ekonomik anlamda büyük bir kriz yaşanırken UBP-HP hükümetinin gündemini sadece seçimler oluşturmaktadır.

            Altı ayda bir pandemi hastahanesi yapmayan, bu konuda her gün farklı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı, artan vakaları gizleyemeyince gazetecileri suçlama gafletine düşmüştür. Sendikalarımızın ülkeye girişlerde PCR sonuçları çıkıncaya kadar gelenlerin karantinada kalması yönündeki kararlılığı karşısında grevimizi yasaklayarak demokrasi anlayışını ortaya koymuştur.

            Gecesini gündüzüne katarak hizmet veren sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesi ile ilgili takvimlendirme yapmak üzere Ağustos ayının 15’ine kadar sendikalarımızı görüşmeye çağıracağı sözünü veren Maliye Bakanı yine sözünü tutmamıştır.

            Bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek özel sektör çalışanlarının  işsizlik ödeneğini 2674 TL’den 1500 TL’ye düşüren hükümet seçim rüşveti olarak 200’e yakın geçici işçi istihdamı yaparak bütçeye yıllık 15 milyon  getirerek ne kadar iki yüzlü ve samimiyetsiz  olduğunu göstermiştir.

            Özellikle halka hizmet yönünden yoğun olan dairelerde personel eksikliği yüzünden hizmetler tıkanma noktasına gelmişken ihtiyaç olmayan işyerlerine seçimlik istihdamlar yapılması kabul edilemezdir.  Geçici işçi istihdamlarının  kötü niyetli siyasetçiler tarafından suistimal edilmeye  açık  bir konu olduğu gerçeğinden hareketle sendikamız geçici işçi istihdamının acilen  yasadan çıkarılması ve  yapılan bu seçim istihdamlarının iptal edilmesi için hukuk mücadelesi verecektir.

 

Güven Bengihan 

Başkan

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