"Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü: İş yerini aradım dönmediler; galiba işsiz kaldım

"Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Malik Yılmaz, "İşe yeni başlamıştım, bugün aradım ‘döneceğiz’ dediler ama dönmediler. Galiba işsiz kaldım" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde yapılan 'Evde Kal' çağrılarına, "Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok" diyerek tepki gösteren Malik Yılmaz 'Kanunlara uymamaya teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmış ardından adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı serbest bırakılmıştı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre; İşe yeni başladığını ifade eden Yılmaz, dün ifadede olduğu için işe gidemediğini, biraz önce işyeriyle görüştüğünü, sıkıntı olup olmadığını ve akşam işine gelip gelmeyeceğini sorduğun, işyerinin bir kaç dakikaya döneceklerini söylediğini ancak 5-6 saat geçmesine rağmen arayan olmadığını ve işsiz kalmış olabileceğini belirtti.

Gözaltına alınması nedeniyle ailesinin korktuğunu ve tutuklanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu gözaltı nedeniyle hepimiz panik olduk çünkü başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. Avukat tutacak durumum dahi yoktu. Biraz da o yüzden tedirgindim ama sağolsun sendikalar, milletvekilleri ve kurumlar bize sahip çıktı. Korkumuzu endişemizi onlar giderdi. Küçük bir cezayla şu an evimdeyim.

Tutuklanacağımı düşünüyordum. Çünkü biz çok şahit olduk böyle paylaşımlar yapıp yanlış anlaşılıp tutuklanan çok insan gördük. Anayasaya karşı çıkıyor ve insanları galeyana getiriyormuşum gibi bir algı oluşturuldu. Böyle bir amacım da niyetim de yoktu. Ancak böyle bir suçlamayla hedef olunca tutuklanacağımı düşünmüştüm.”

"Maaşımda haciz var, eşimin üç hafta pazara gidemediği oluyor"

Videoyu çekmesindeki amacının yaşadığı koşulları dile getirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimin 15 bin TL kadar borcu var. Evlendiğimiz dönemde bu borcu almıştık. Üniversite okumuştum. Daha öncelerden borcum vardı ve maaşımda üç dört haciz var, faiz işliyor ben hiçbir şekilde ödeyemiyorum. Kesintiler oluyor. Ay sonunu zor getiren bir insandım.

Yeri geliyor eşim üç hafta pazara gidemiyordu. Çocuğum ailem sebze meyve yiyemiyordu. Günü geldi biz evde ekmeğe salça sürüp öyle kahvaltı yaptık. Bugünleri aşacağımızı düşünürken kendimi ifade etmeye çalışırken yaşadığım zorlukları dile getirmeye çalışırken işsiz kaldım.”

"Mali koşullar evde kalmaya izin vermiyor"

Evde kal çağrılarına sevindiğini çünkü çocuğuna gece sarılıp uyuma umudunun oluştuğunu belirten Yılmaz, ailesini çok az gördüğüne dikkat çekerek, "Evde kal Türkiye denilirken aslında bu cümle bizi mutlu etti çünkü ailemizle zaman geçireceğiz diye düşündük. Ama mali koşullar buna izin vermeyince bunu fark ederek işimize döndük. Bu sefer de eve gelmeye korktuk çünkü ailemize bulaştırma riskimiz var" dedi.

İçileri Bakanı Soylu, "Gariban olup olmadığına bakarız" demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gözaltına alınan TIR şoförü Yılmaz için "Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullanmıştı.